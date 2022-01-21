Бернардески может перейти из «Ювентуса» в «Интер»

«Интер» сделал информационный запрос по атакующему футболисту «Ювентуса» Федерико Бернардески. Летом он станет свободным агентом, и миланцы могут его подписать бесплатно, пишет Inter Xtra со ссылкой на Sport Mediaset.
«Интер» интересовался Бернардески еще в 2018 году.
- Игрока также рассматривает «Барселона».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В сезоне Серии А у 27-летнего Бернардески 17 матчей, гол, 3 результативных паса.
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Источник: твиттер Inter Xtra