Новичок «Химок» Волков: «Я с детства смотрел РПЛ»

Новичок «Химок» Захар Волков прокомментировал свой переход из БАТЭ в подмосковный клуб.

«У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем всe будет только лучше.

С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами – сохранить прописку в российской Премьер-лиге. Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало – у нас очень хорошие шансы.

Разумеется, я раньше слышал про «Химки», потому что с детства смотрел РПЛ. На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде.

Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в «Химки». Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу», – сказал Волков.

«Химки» арендовали 24-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

С августа 2020 года белорус отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.

Волкова изначально отстранили на 2 года, однако в сентябре 2021-го исполнение оставшейся части наказания отсрочили на 2 года.

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