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    Новичок «Химок» Волков: «Я с детства смотрел РПЛ»

    Новичок «Химок» Захар Волков прокомментировал свой переход из БАТЭ в подмосковный клуб.

    «У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем всe будет только лучше.

    С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами – сохранить прописку в российской Премьер-лиге. Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало – у нас очень хорошие шансы.

    Разумеется, я раньше слышал про «Химки», потому что с детства смотрел РПЛ. На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде.

    Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в «Химки». Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу», – сказал Волков.

    • «Химки» арендовали 24-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.
    • С августа 2020 года белорус отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.
    • Волкова изначально отстранили на 2 года, однако в сентябре 2021-го исполнение оставшейся части наказания отсрочили на 2 года.

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    Источник: сайт «Химок»

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    20.01.2022 19:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +911

      Борисыч1 6 часов назад

      Новичок Химок. Сокращённо Хомячок )))

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      Рейтинг: +56941

      portero 6 часов назад

      тебе надо срочно показать себя и сбежать в другую команду...

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