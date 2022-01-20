Мелкадзе согласовал контракт с «Сочи» до 2025 года (Sport24)

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи».

По информации Sport24, футболист согласовал условия личного контракта с клубом. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

Мелкадзе будет зарабатывать в «Сочи» около 450 тысяч евро в год. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

В текущем сезоне он поучаствовал в 4 матчах.

Контракт игрока с клубом истекает в июне.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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