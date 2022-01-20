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    Мелкадзе согласовал контракт с «Сочи» до 2025 года (Sport24)

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи».

    По информации Sport24, футболист согласовал условия личного контракта с клубом. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

    Мелкадзе будет зарабатывать в «Сочи» около 450 тысяч евро в год. Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
    • В текущем сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    20.01.2022 17:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      У Федотова еще и заиграет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4249

      Zubo 3 часа назад

      Фарм клуб Спартака , что и требовалось доказать, да ещё и проиграли Сочи специально, думаете вам кто-то поверит, следызамести не удастся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2958

      lordmrv 7 часов назад

      Как это не грустно говорить, но пошел на повышение.

      1
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      Рейтинг: +20154

      JTherry > lordmrv 6 часов назад

      в Спартаке Мелкадзе так же платили - 3 лимона рублей в месяц...) в чем повышение..?

      0
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      Рейтинг: +14861

      Persona_non_Grata > JTherry 3 часа назад

      Игрок уровня запасного станет игроком основы - видимо только в этом )

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      Рейтинг: +31354

      oyabun 7 часов назад

      Красава! Там толковый тренер, может перезапустит карьеру.

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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 8 часов назад

      Спартак ЕЩЕ ОДНОГО Кокорина взрастил и Сочам ВПАРИВАЕТ!

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