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    «Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)

    «Локомотив» на интересуется нападающими Сергеем Пиняевым («Крылья Советов») и Гамидом Агаларовым («Уфа»), а также вратарем Ильей Лантратовым («Химки»).

    «Клуб не вел переговоров с клубами, где играют Пиняев, Агаларов и Лантратов. И не делал предложений ни по одному из этих футболистов», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

    «Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 09:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2022, 15:35

      Хотя бы подписание одного Агаларова для Локомотива было бы удачным. Но конечно 10 млн. это много.

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 18 января 2022, 15:51

      А чё ты хочешь: это же МИСТЕР ГАЗИЗОВ, у которого одна мысль обо всех его "рекламных акциях" - А ВДРУГ ПРОКАТИТ???
      )))))))))

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 18 января 2022, 16:19

      Спартаку 1 млн. за Урунова не могут отдать. А тут сразу 10млн. просят. Газизов конечно еще тот делец.

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 18 января 2022, 16:41

      Так то ОТДАТЬ, а здесь - ПРОСЯТ.))

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 18 января 2022, 13:58

      А зря. Ребята качественные.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 18 января 2022, 10:22

      Ща Цорн ТАКОГО наравара... наравара...тьфу!, такого наворотит, таких в Локо приведёт, что все охренеют!
      Как в Спартак привёл.
      Ну, чё?
      Управленческая звЯзда прядкинского пасынка. пока папка имеет большие связи в верхах российского Хутбола, не закатится.

      2
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      Рейтинг: +4829

      Блямба 18 января 2022, 10:03

      Он ничем не интересуется уже.
      Яйки,млеко,шнапс..

      5
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