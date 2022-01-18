«Локомотив» не интересуется Агаларовым, Лантратовым и Пиняевым («Матч ТВ»)

«Локомотив» на интересуется нападающими Сергеем Пиняевым («Крылья Советов») и Гамидом Агаларовым («Уфа»), а также вратарем Ильей Лантратовым («Химки»).

«Клуб не вел переговоров с клубами, где играют Пиняев, Агаларов и Лантратов. И не делал предложений ни по одному из этих футболистов», – сообщил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

По информации Transfermarkt, «Локо» планирует подписать минимум 3-х россиян.

«Уфа» не продаст Агаларова дешевле, чем за 10 миллионов евро.

«Химки» готовы рассмотреть предложения по Лантратову.

«Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)