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    «Локомотив» хочет подписать Агаларова. «Уфа» просит 10 миллионов (Metaratings)

    «Локомотив» попытается подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова до закрытия трансферного окна.

    По информации Metaratings, столичный клуб хочет компенсировать неудачу в переговорах по трансферу Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» в «Зенит».

    Главное препятствие – сумма, которую просит за Агаларова «Уфа». «Локомотив» не готов платить за 21-летнего форварда 10 миллионов евро – москвичи хотят взять его в аренду с правом выкупа.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
    • В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:04
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2136

      фанат джигурды 5 минут назад

      Цорн- высочайший профессионал!!!

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      Рейтинг: +4312

      _Marqella_ 5 минут назад

      кто в Уфе забивать то будет ???

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      Рейтинг: +3307

      Красногорск_Фан 5 минут назад

      А в чем ценность новости. Как в том анекдоте - девушка что это у вас там такое легкое , воздушное , прекрасное? Йогурт. Йогурт..эх. 2 бутылки водки пожалуйста. Можно и к Месси с Роналду сходить прицениться и купить Керка и прочий балласт.

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      Рейтинг: +2136

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 4 минуты назад

      А ведь супер-профи Цорн так никого толкового и не купил + тренера для ФНЛ.

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      Рейтинг: +3307

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 минуту назад

      Зато после победы всех игроков перещупывает в духе их евроценностей (обрати внимание как вел себя после окончания победных матчей, Леня Брежнев на его фоне скромняга и девственник). Они теперь побеждать боятся.

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      Рейтинг: +182

      Борис23 9 минут назад

      Чё-то многовато просят, только половина сезона прошла а ценник выставили как за топового нападающего.

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      Рейтинг: +56334

      portero 21 минуту назад

      зачем аренда Уфе, им сейчас деньги нужны, но 10 многовато, большой риск что не заиграет...

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