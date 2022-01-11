«Локомотив» хочет подписать Агаларова. «Уфа» просит 10 миллионов (Metaratings)

«Локомотив» попытается подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова до закрытия трансферного окна.

По информации Metaratings, столичный клуб хочет компенсировать неудачу в переговорах по трансферу Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» в «Зенит».

Главное препятствие – сумма, которую просит за Агаларова «Уфа». «Локомотив» не готов платить за 21-летнего форварда 10 миллионов евро – москвичи хотят взять его в аренду с правом выкупа.