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  • «Локомотив» хочет подписать Агаларова. «Уфа» просит 10 миллионов (Metaratings)

«Локомотив» хочет подписать Агаларова. «Уфа» просит 10 миллионов (Metaratings)

11 января 2022, 20:04
28

«Локомотив» попытается подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова до закрытия трансферного окна.

По информации Metaratings, столичный клуб хочет компенсировать неудачу в переговорах по трансферу Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» в «Зенит».

Главное препятствие – сумма, которую просит за Агаларова «Уфа». «Локомотив» не готов платить за 21-летнего форварда 10 миллионов евро – москвичи хотят взять его в аренду с правом выкупа.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 4 миллиона евро.
  • В текущем сезоне россиянин забил 13 голов в 20 матчах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (28)
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portero
1641921092
зачем аренда Уфе, им сейчас деньги нужны, но 10 многовато, большой риск что не заиграет...
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Борис23
1641921791
Чё-то многовато просят, только половина сезона прошла а ценник выставили как за топового нападающего.
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Красногорск_Фан
1641922030
А в чем ценность новости. Как в том анекдоте - девушка что это у вас там такое легкое , воздушное , прекрасное? Йогурт. Йогурт..эх. 2 бутылки водки пожалуйста. Можно и к Месси с Роналду сходить прицениться и купить Керка и прочий балласт.
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insider_retro
1641922821
Пока Локо проявляет осторожность и скупость, Уфа решила пойти ва-банк без малейшего желания торговаться и уступать...
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JTherry
1641923045
ценник Шамиль заломил, как-будто "башкирского Мбаппе" продает...) впаривает, ясное дело, при реальной цене 4 лимона...
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серега кашин
1641923277
уйдет свободным агентом в конце сезона когда уфа вылетит в фнл
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Форвард 79
1641923406
Шамиль продаст и за 15. Вон он нулевого Кокорина фиалкам вбагрил. А тут играющего напа, почему бы и нет!
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Вомбат
1641925054
Локо конечно купил бы его за 10 млн, если бы он столько стоил. Но он стоит 4, и нет уверенности, что его цена существенно вырастет. Уфе надо соглашаться лямов на 7, если, конечно, финансы у команды так плохи, что лучшего игрока действительно обязательно продавать.
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Антибиотик
1641926742
Тут как раз все предельно понятно. Игрок Уфе самой нужен, но если им придется его продать, то назвали такую цену. Хотите-берите.
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моэм
1641941249
Большую часть бюджета Уфы Газизова , всегда составляла выгодная продажа выращенных в клубе мастеров ... как у Газизова это получается нам неизвестно , а знать хотелось бы ... скажем из интервью ... но журналисты почему то этой прямо скажем горячей темой не интересуются ...ну про матч тв молчим , там говорят только то что разрешит Газпром и только то что нравится Зениту ...но почему боятся пригласить Газизова " на разговор " , который очень интересен всем нам , те же , типа свободные блогеры Уткин , Борзыкин , Червиченко ...или они тоже под пятой Газпрома ???
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