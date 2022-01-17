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  • «Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

«Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

17 января 2022, 14:57
15

Стали известны планы «Локомотива» на это трансферное окно.

По информации Transfermarkt, после аренды Александра Сильянова в «Ростов» московский клуб планирует расстаться еще с 5-6 игроками.

Виталий Лисакович и Дмитрий Живоглядов близки к переходу в «Рубин». «Локо» также активно предлагает другим клубам РПЛ Антона Миранчука, Дмитрия Рыбчинского и Мацея Рыбуса, который не вписывается в лимит на легионеров.

«Локомотив» также готов продать полузащитника Дмитрия Баринова за 10-15 миллионов евро. Однако, его переход наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

Заменить этих игроков столичный клуб планирует минимум тремя футболистами с российским паспортом. В шорт-лист клуба входят игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Владислав Сарвели и Юрий Горшков, а также защитник «Ростова» Кирилл Боженов.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Сарвели Владислав Пиняев Сергей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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jeremi.10
1642422102
Надеюсь, что это утка. Играть и так некому, все травмированы или уже проданы. А локо ещё пытается и остальных слить.
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Красногорск_Фан
1642422481
Поменял быка на барана, барана на петуха, петуха на свисток. Обычная схема ((
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Форвард 79
1642423881
Смешно! Но если честно больше грустно!
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derrik2000
1642424524
Зла я, конечно, Локо не желаю, но думаю, что у паровозов эти ребята испортятся: с ними нужно ещё работать и работать в их теперешних клубах. В Локо такого главного тренера сейчас, к сожалению, нет.
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portero
1642424838
Крылья всё-таки распродаются, практически весь состав... если журналюги не врут..
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PAREVG.
1642427239
И будет Локо как и КС бороться за зону стыковых матчей...
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fan55
1642427438
цорн иди лесом черт. нелезь в крылья
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Cinzento
1642433128
Своих сыгранных доморощенных продают, покупают на замену из команд , которые одной ногой на вылет в ФНЛ в два раза дороже. Какого они хотят результата от такой селекции? Цорном и кто его крышует в РЖД пора прокуратуре заняться
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Hektor 84
1642435356
Распил начинается
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Блямба
1642441936
У Пиняева уже стрелка(пока хной) на ляжке отбита... И купола Спаса на Крови во всю спину... Отвяньте.)
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