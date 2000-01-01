«Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

цорн иди лесом черт. нелезь в крылья
Стали известны планы «Локомотива» на это трансферное окно.
По информации Transfermarkt, после аренды Александра Сильянова в «Ростов» московский клуб планирует расстаться еще с 5-6 игроками.
Виталий Лисакович и Дмитрий Живоглядов близки к переходу в «Рубин». «Локо» также активно предлагает другим клубам РПЛ Антона Миранчука, Дмитрия Рыбчинского и Мацея Рыбуса, который не вписывается в лимит на легионеров.
«Локомотив» также готов продать полузащитника Дмитрия Баринова за 10-15 миллионов евро. Однако, его переход наиболее вероятен в летнее трансферное окно.
Заменить этих игроков столичный клуб планирует минимум тремя футболистами с российским паспортом. В шорт-лист клуба входят игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Владислав Сарвели и Юрий Горшков, а также защитник «Ростова» Кирилл Боженов.
- «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.