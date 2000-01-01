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    «Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

    Стали известны планы «Локомотива» на это трансферное окно.

    По информации Transfermarkt, после аренды Александра Сильянова в «Ростов» московский клуб планирует расстаться еще с 5-6 игроками.

    Виталий Лисакович и Дмитрий Живоглядов близки к переходу в «Рубин». «Локо» также активно предлагает другим клубам РПЛ Антона Миранчука, Дмитрия Рыбчинского и Мацея Рыбуса, который не вписывается в лимит на легионеров.

    «Локомотив» также готов продать полузащитника Дмитрия Баринова за 10-15 миллионов евро. Однако, его переход наиболее вероятен в летнее трансферное окно.

    Заменить этих игроков столичный клуб планирует минимум тремя футболистами с российским паспортом. В шорт-лист клуба входят игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Владислав Сарвели и Юрий Горшков, а также защитник «Ростова» Кирилл Боженов.

    • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      fan55 19 минут назад

      цорн иди лесом черт. нелезь в крылья

      0
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      Рейтинг: +3731

      PAREVG. 23 минуты назад

      И будет Локо как и КС бороться за зону стыковых матчей...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5340

      R_a_i_n 57 минут назад

      Цорн в деле .

      0
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      Рейтинг: +56824

      portero 1 час назад

      Крылья всё-таки распродаются, практически весь состав... если журналюги не врут..

      1
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      Рейтинг: +18502

      derrik2000 > portero 54 минуты назад

      Так они тем и существуют, что продают.
      Также и бердыевский, и карпинский "Ростов".
      С бердыевского, правда хозяева Ростова больше наварились.

      0
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      Рейтинг: +18502

      derrik2000 1 час назад

      Зла я, конечно, Локо не желаю, но думаю, что у паровозов эти ребята испортятся: с ними нужно ещё работать и работать в их теперешних клубах.
      В Локо такого главного тренера сейчас, к сожалению, нет.

      1
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      Рейтинг: +1040

      Форвард 79 1 час назад

      Смешно! Но если честно больше грустно!

      2
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      Рейтинг: +3858

      Snek 1 час назад

      Цорн там как будто в FM играет :))))

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      Рейтинг: +45

      footbil 1 час назад

      Если это правда, то Локо потерян как клуб. Цорн видимо пришел его развалить

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      Рейтинг: +3388

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Поменял быка на барана, барана на петуха, петуха на свисток. Обычная схема ((

      1
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      Рейтинг: +82

      jeremi.10 1 час назад

      Надеюсь, что это утка.
      Играть и так некому, все травмированы или уже проданы. А локо ещё пытается и остальных слить.

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