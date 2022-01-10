Пике в ответ на критику Эмери напомнил ему о победе «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на слова Унаи Эмери.
Ранее тренер «Вильярреала» упрекнул футболиста за рассуждения о судействе в матче «Реал» – «Валенсия» (4:1) при том, что спорные решения арбитров в пользу «Барсы» он не признает.
«Это говорит человек, который спустя три года продолжал жаловаться на судейство в матче со счетом 6:1. Смирись, Унаи», – ответил Пике в твиттере на заявление Эмери.
- В 2017 году в 1/8 финала ЛЧ «Барса» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1.
- Каталонцы совершили камбек после гостевого поражения 0:4.
- Тогда парижан тренировал Эмери. Он неоднократно обращал внимание на судейские ошибки Дениза Айтекина в том матче.
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Источник: твиттер Жерара Пике