Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пике в ответ на критику Эмери напомнил ему о победе «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1

Пике в ответ на критику Эмери напомнил ему о победе «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1

10 января 2022, 19:27
7

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на слова Унаи Эмери.

Ранее тренер «Вильярреала» упрекнул футболиста за рассуждения о судействе в матче «Реал» – «Валенсия» (4:1) при том, что спорные решения арбитров в пользу «Барсы» он не признает.

«Это говорит человек, который спустя три года продолжал жаловаться на судейство в матче со счетом 6:1. Смирись, Унаи», – ответил Пике в твиттере на заявление Эмери.

  • В 2017 году в 1/8 финала ЛЧ «Барса» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1.
  • Каталонцы совершили камбек после гостевого поражения 0:4.
  • Тогда парижан тренировал Эмери. Он неоднократно обращал внимание на судейские ошибки Дениза Айтекина в том матче.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Жерара Пике
Испания. Примера Барселона Вильярреал Пике Жерар Эмери Унаи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1641833161
конченный ответ.
Ответить
Валерий2705
1641834770
Только тогда путалону и вправду вытащили за уши. Три ошибки прямо повлиявшие на ход матча и итоговый счёт. Сам бы забыл тот позорный матч, путанист.
Ответить
Sergicious
1641835212
По поводу Реала и Валенсии Пике, смирись уже)
Ответить
pele1981
1641835506
Пике, ты не себя хвали и команду, а турку ноги целуй за то, что вас за уши вытащили)
Ответить
Lipatoff
1641843826
Пике такой пустослов стал, чтобы Шакира ему на лицо села и закрыла рот)))
Ответить
Красногорск_Фан
1641846460
Пике видимо не ныл когда Барселона проиграла Баварии 7-0 по сумме двух встреч. Так и сказал. Все по делу , знатно нас поимели ))
Ответить
Hektor 84
1642008428
Судья тогда просто убил Псж! Чем хвалиться этот костолом?
Ответить
Главные новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
4
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Все новости
Все новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
Вчера, 14:59
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
Вчера, 13:23
1
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
Вчера, 10:08
3
Захаряну предложили вариант в РПЛ
Вчера, 01:09
8
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
30 августа
11
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
29 августа
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
28 августа
1
В «Сосьедаде» сказали, есть ли у Захаряна травма, из-за которой он не играл с «Реалом»
28 августа
2
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
27 августа
«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»
27 августа
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
26 августа
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+