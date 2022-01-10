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    Эмери – о руке Пике: «Он обманул людей, а сейчас протестует по поводу матча «Реала»

    Главный тренер «Валенсии» Унаи Эмери раскритиковал защитника «Барселоны» Жерара Пике, комментируя эпизод с отмененным голом полузащитника Даниэля Парехо в ворота «Атлетико» (2:2) в 20-м туре Примеры за игру рукой.

    «То, что здесь сделал недавно (в матче 15-го тура между «Вильярреалом и «Барсой» – прим. «Бомбардира») Пике – а он явно коснулся мяча рукой, – это пенальти. Тогда мы проиграли. Мне было неприятно, что тогда он сказал, что пенальти не было.

    В этом случае игры рукой не было – Парехо отправил мяч в ворота бедром. Он не играл рукой. А Пике играл. Зато сейчас он вышел в твиттер с протестами по поводу другого матча (пенальти в пользу «Реала» в игре 20-го тура с «Валенсией» (4:1) – прим. «Бомбардира»).

    Нужно быть искренним и не вводить людей в заблуждение. Он мог промолчать, но решил обмануть людей. Это нечестно по отношению к VAR и футболу.

    Мяч попал в бедро Парехо и задел руку. Я бы не свистнул такой пенальти, но судья свистнул. Я это принимаю», – сказал Эмери.

    • «Вильярреал» идет на 9-м месте в Примере.
    • «Барселона» – 7-я.

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    Источник: Marca

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