«ПСЖ» планировал обменять Икарди на Кена, но отказался из-за правил ФИФА

«ПСЖ» готов отпустить форварда Мауро Икарди в «Ювентус» и хотел обменять его на Мойзе Кена. Однако потом в Париже обратили внимание на правила ФИФА, где указано, что футболист по ходу сезона не может выступать более чем за два клуба.

Кен в этом сезоне успел сыграть за «Эвертон», после чего был отдан на два года «Ювентусу» в аренду за 7 миллионов евро.

На прошлой неделе сообщалось, что аренда Икарди в «Ювентус» почти готова.