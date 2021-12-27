Радимов: «Я на стороне Газизова в споре с Федуном»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к спорной ситуации между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Я на стороне Газизова однозначно, потому что человек пришел на работу, он ее очень хорошо выполнял в «Уфе». Его убрали из «Спартака» через несколько месяцев. Он рисковал своей работой, будущим, за это он может получить деньги, которые он заслуживает.

Мы говорим о том, что он сделал хорошее имя, Федун это подтвердил. Ему ставит в вину трансферы – Кокорин, Урунов. Урунов – молодой футболист из «Уфы», на перспективу, у него не получилось. Я не говорю о его фотографии с покупками. Переход Урунова оказался провальным.

Что касается Кокорина – то в «Сочи» они доехали до третьего-четвертого места, он забивал голы, был одним из лучших. Его хотели половина клубов Премьер-лиги, он (Газизов) договорился с Кокориным. Другое дело, что у Кокорина не получилось», – сказал Радимов.