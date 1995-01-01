Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Радимов: «Я на стороне Газизова в споре с Федуном»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к спорной ситуации между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

    «Я на стороне Газизова однозначно, потому что человек пришел на работу, он ее очень хорошо выполнял в «Уфе». Его убрали из «Спартака» через несколько месяцев. Он рисковал своей работой, будущим, за это он может получить деньги, которые он заслуживает.

    Мы говорим о том, что он сделал хорошее имя, Федун это подтвердил. Ему ставит в вину трансферы – Кокорин, Урунов. Урунов – молодой футболист из «Уфы», на перспективу, у него не получилось. Я не говорю о его фотографии с покупками. Переход Урунова оказался провальным.

    Что касается Кокорина – то в «Сочи» они доехали до третьего-четвертого места, он забивал голы, был одним из лучших. Его хотели половина клубов Премьер-лиги, он (Газизов) договорился с Кокориным. Другое дело, что у Кокорина не получилось», – сказал Радимов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
    • Владелец «Спартака» не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2083

      OldenVad 1 минуту назад

      Родимов - адвокат или сочуствующий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Аден 2 минуты назад

      видимо владик рачитывает собрать крохи с газизкиного стола. Ну, а кули тут удивляться бомж он и есть бомж. Но, всей видимости обоим придется токмо облизнуться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Suvorov51 49 минут назад

      Ну кто бы сомневался. ведь когда тебя послали на .... ты не подходил как игрок спартаку.а то что как человек ты гордон. вот ты теперь до гробовой доски будешь против спартака. потому что он драл те команды за которые ты играл а значит и тебя драл вот вы собрались деревяга погребняк дерево дзюб и гордон буланов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27848

      silver29 1 час назад

      а Буланов то чего тут встревает ? он что контракт подписывал вместе с Газизовым ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3152

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Опять этот бомжик нарисовался, что ему неймется. Лучше со своими дрочунами разбирайся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19486

      JTherry 1 час назад

      "Он рисковал своей работой, будущим..."
      Газик изначально знал, в какой клуб он шел, поэтому говорить о "риске" по меньшей мере не профессионально... оба трансфера, о которых пи*дит Буланов, оказались провальными и проведены с явно мошенническими целями получения откатов... Газиз ничем не запомнился на посту гендира, больше мешал (собирался уволить Тедеско) и вредил своими действиями (Коко и Урун-цум), а во время трансферной компании - бездействовал (просрал необходимый трансфер ПЗ, а Мозеса взяли - к 11 туру)... самый яркий пример профнепригодности "колхозника", когда собирался Райолу обойти...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6491

      nik55 1 час назад

      Радимов у тебя вообще мозги есть ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12103

      NewLife 2 часа назад

      О каком споре говорит буланов ? Никакого спора нет. Просто профнепригодного Газика выкинули, как не справившегося с работой, а он решил срубить бабла, но не на тех напал.

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92428
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru