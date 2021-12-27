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Радимов: «Я на стороне Газизова в споре с Федуном»

27 декабря 2021, 12:23
12

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к спорной ситуации между бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Я на стороне Газизова однозначно, потому что человек пришел на работу, он ее очень хорошо выполнял в «Уфе». Его убрали из «Спартака» через несколько месяцев. Он рисковал своей работой, будущим, за это он может получить деньги, которые он заслуживает.

Мы говорим о том, что он сделал хорошее имя, Федун это подтвердил. Ему ставит в вину трансферы – Кокорин, Урунов. Урунов – молодой футболист из «Уфы», на перспективу, у него не получилось. Я не говорю о его фотографии с покупками. Переход Урунова оказался провальным.

Что касается Кокорина – то в «Сочи» они доехали до третьего-четвертого места, он забивал голы, был одним из лучших. Его хотели половина клубов Премьер-лиги, он (Газизов) договорился с Кокориным. Другое дело, что у Кокорина не получилось», – сказал Радимов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
  • Владелец «Спартака» не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Спартак Радимов Владислав Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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NewLife
1640598641
О каком споре говорит буланов ? Никакого спора нет. Просто профнепригодного Газика выкинули, как не справившегося с работой, а он решил срубить бабла, но не на тех напал.
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nik55
1640601480
Радимов у тебя вообще мозги есть ?
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JTherry
1640601944
"Он рисковал своей работой, будущим..." Газик изначально знал, в какой клуб он шел, поэтому говорить о "риске" по меньшей мере не профессионально... оба трансфера, о которых пи*дит Буланов, оказались провальными и проведены с явно мошенническими целями получения откатов... Газиз ничем не запомнился на посту гендира, больше мешал (собирался уволить Тедеско) и вредил своими действиями (Коко и Урун-цум), а во время трансферной компании - бездействовал (просрал необходимый трансфер ПЗ, а Мозеса взяли - к 11 туру)... самый яркий пример профнепригодности "колхозника", когда собирался Райолу обойти...))
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Иван Петров 1986
1640602434
Опять этот бомжик нарисовался, что ему неймется. Лучше со своими дрочунами разбирайся.
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OldenVad
1640608319
Родимов - адвокат или сочуствующий?
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Plyash
1640614411
Не дал ума господь Радибуланову,ну и переживать не о чем.Уровень этого идиота максимум Зенит-4 где нибудь в областных яслях.
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ivany4
1640616236
Теория о наличие у человека рефлексов, находит подтверждение! У собаки Павлова при зажигании лампочки выделялась слюна. У горе тренера Радимова - начинается словесный понос.
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Блямба
1640627411
Какой внизу "парад планет"))
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zigbert
1640633640
Если бы Газизов свою работу выполнял честно, разговоров бы не было.
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Hektor 84
1640707841
Или шмиллеру набивается в тренеры основного зенита)))
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