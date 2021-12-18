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  • Байрамян: «VAR убивает эмоции, а несправедливость в футболе все равно осталась»

Байрамян: «VAR убивает эмоции, а несправедливость в футболе все равно осталась»

18 декабря 2021, 16:46
6

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к внедрению видеотехнологий в футболе.

– После матча с «Зенитом» ты общался на поле с судьями. Какое у тебя сформировалось мнение о судействе в РПЛ за твою карьеру? Стало ли сейчас лучше? Если сравнивать за последние два-три года.

– Я не знаю. Наверное, стало лучше. Но когда появился VAR, на мой взгляд, несправедливость осталась в футболе. Обидно, когда судья подходит к монитору и не видит фол – в этом и есть проблема.

Мне как футболисту стало в разы обиднее, что появился VAR. Раньше судья мог не увидеть фол и все – момент заигран. Я играю в футбол и получаю эмоции, а VAR убивает их. Я против этой системы в футболе.

Достаточно судьям иметь часы, которые помогают определить, пересек футбольный мяч линию или нет. У меня такое мнение, у кого-то другое, наверное.

Вспомните игру «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», когда «горожане» забивают гол на 90-й минуте, весь стадион радуется, а потом гол отменяют. Футбол – эмоции. Я бы хотел, чтобы этой системы не было в мировом футболе.

  • В России система видеоповторов используется с конца сезона-2018/2019.
  • Байрамян выступает за «Ростов» с 2009 года.
  • Он провел 135 матчей, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

Байрамян: «Готов умереть за «Ростов»

Байрамян: «Не жалею, что выбрал сборную Армении, а не России»

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Байрамян Хорен
Комментарии (6)
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Bozigit
1639835470
Уже все к нему привыкли. Даже интересно стало))) Особенно когда сам судья бежит на просмотр момента)
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Garrincha58
1639839781
ВАР не нужен футбол жил без него больше 130 лет и дальше бы обошёлся меня бесит когда один см офсайда вымеряют по пять минут сейчас и так в футболе стало много симулянтов, а тут ещё останавливают игру и даже в АПЛ всегда был темповой футбол, а сейчас стало много пауз в последнее время столько не нужных новшеств придумали Лигу Наций, а зачем она придумали ЛК и она не нужна лучше бы УЕФА и ФИФА следили бы за ФФП а то богатые всё скупают и становится не интересно раздувают стоимости игроков заоблачные зарплаты и всё это ради наживы футбол игра, а не средство зарабатывания денег
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BuenosArgentina
1639840369
Да убивает эмоции и игру: остановки в игре сделали футбол конкретно хуже, никакой ценности ВАР не представляет потому что итак всё видно, спорные моменты не разрешает, потому что они спорные не из за того что судья записи не видел а из за того что они всё равно спорные, и смотреть как правило нечего, просмотр ничего не меняет, такие же вопли что всё куплено: болельщик не признает что его "кумиры" нарушили правила даже если они действительно нарушили, а почему это уже другой разговор
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slavа0508
1639850308
Мне как то совсем не мешает ВАР и между прочим раньше на споры больше время уходило , а то что и сейчас бывают спорные решения да бывают но на порядок меньше ,,,,
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paracetamol
1639897887
Расскажи как судья убивал Зенит в первом тайме матча с Ростовом и тебе поверят!
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