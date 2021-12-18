Байрамян: «VAR убивает эмоции, а несправедливость в футболе все равно осталась»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своем отношении к внедрению видеотехнологий в футболе.

– После матча с «Зенитом» ты общался на поле с судьями. Какое у тебя сформировалось мнение о судействе в РПЛ за твою карьеру? Стало ли сейчас лучше? Если сравнивать за последние два-три года.

– Я не знаю. Наверное, стало лучше. Но когда появился VAR, на мой взгляд, несправедливость осталась в футболе. Обидно, когда судья подходит к монитору и не видит фол – в этом и есть проблема.

Мне как футболисту стало в разы обиднее, что появился VAR. Раньше судья мог не увидеть фол и все – момент заигран. Я играю в футбол и получаю эмоции, а VAR убивает их. Я против этой системы в футболе.

Достаточно судьям иметь часы, которые помогают определить, пересек футбольный мяч линию или нет. У меня такое мнение, у кого-то другое, наверное.

Вспомните игру «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм», когда «горожане» забивают гол на 90-й минуте, весь стадион радуется, а потом гол отменяют. Футбол – эмоции. Я бы хотел, чтобы этой системы не было в мировом футболе.

В России система видеоповторов используется с конца сезона-2018/2019.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2009 года.

Он провел 135 матчей, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

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