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    Агент Кабрала: «Зенит» действительно интересуется Артуром»

    Паулу Питомбейра, агент нападающего «Базеля» Артура Кабрала, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита».

    «Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», – сказал агент.

    Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро плюс бонусы.

    • В текущем сезоне Кабрал забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • На бразильца также претендует «Барселона».

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    Источник: «Р-Спорт»

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