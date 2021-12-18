Агент Кабрала: «Зенит» действительно интересуется Артуром»

Если это правда что бакланы интересуются серьезно этим игроком,то бзянит кружанут как все по полной))!!!
Паулу Питомбейра, агент нападающего «Базеля» Артура Кабрала, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита».
«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», – сказал агент.
Сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за игрока 11 миллионов евро плюс бонусы.
- В текущем сезоне Кабрал забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- На бразильца также претендует «Барселона».