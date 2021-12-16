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    Агент: «Клаудиньо останется в «Зените», ему все нравится. По трансферу никто не обращался»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что бразилец не собирается покидать клуб из Петербурга.

    «Может ли Клаудиньо уйти зимой из «Зенита»? Нет, он останется. Он только приехал в Россию, и ему все нравится. Никто из европейских клубов по его трансферу не обращался», – сказал Гарсия.

    • Клаудиньо забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
    • Бразилец был признан лучшим игроком лиги в ноябре-декабре.
    • Его гол в ворота «Ростова» также признали лучшим в ноябре и декабре.

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    Источник: Sport24

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