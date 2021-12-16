Гол Клаудиньо в ворота «Ростова» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

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    РПЛ назвала автора лучшего гола в лиге по итогам ноября и декабря.

    Это полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его забитый мяч в ворота «Ростова» (2:2).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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