Гол Клаудиньо в ворота «Ростова» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

РПЛ назвала автора лучшего гола в лиге по итогам ноября и декабря.

Это полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его забитый мяч в ворота «Ростова» (2:2).

За бразильца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.

«Матч Премьер» поддержал кандидатуру полузащитника «Ахмата» Артема Поляруса.