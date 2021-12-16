Гол Клаудиньо в ворота «Ростова» – лучший в РПЛ в ноябре и декабре

Шикардос.
РПЛ назвала автора лучшего гола в лиге по итогам ноября и декабря.
Это полузащитник «Зенита» Клаудиньо и его забитый мяч в ворота «Ростова» (2:2).
За бразильца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.
«Матч Премьер» поддержал кандидатуру полузащитника «Ахмата» Артема Поляруса.
Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛБолельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артeма Поляруса #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021