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    Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

    РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам ноября и декабря.

    Игроком месяца признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

    За указанный период бразилец забил четыре гола в четырех матчах.

    • Кандидатуру Клаудиньо поддержали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
    • Болельщики проголосовали за вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      jkioph56 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +663

      jet andy 1 час назад

      Боюсь Клауд в России надолго не задержится.

      0
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      Рейтинг: +10773

      Вомбат 1 час назад

      Если бы не Акинфеев и Сафонов, то Клаудиньо можно было бы признать лучшим в РПЛ за всю осень. Впрочем, Дюпин тоже тащит свою команду -- Рубин стоял бы сейчас на вылет, если бы не он. А ведь сейчас в РПЛ есть еще и Худяков и Селихов. Все же лучшие футболисты в России -- это вратари, а не Клаудиньо с Сантосом.

      1
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      Рейтинг: +648

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Адаптировался в Зените и стал сразу лучшим в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +3578

      raritet 2 часа назад

      Думаю, мало кто будет против. Его игра говорит лучше любых слов.

      2
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      Рейтинг: +3206

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Да, сильный игрок. Вносящий вклад в результат. Я бы еще добавил - открытие Месяца Худяков. Разочарование месяца - Гисдабол и Ко, игра месяца - Легия -Спартак.

      0
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      Рейтинг: +492

      garet12222 3 часа назад

      он и правда хорош. проделывает очень много работы.

      3
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      Рейтинг: +24

      кaстрюлька 3 часа назад

      А Карась как же ? Он же старался ...

      1
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      Рейтинг: +26534

      пьяныйхоровод > кaстрюлька 44 минуты назад

      Карась от пищевика премирован лукойловской карточкой .

      1
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      Рейтинг: +137

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 3 часа назад

      А дзюба лучший дрочильник в марте-декабре)))

      2
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      Рейтинг: +26534

      пьяныйхоровод > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 43 минуты назад

      В коем веке он тебя опередил в этой дисциплине .

      1
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      Рейтинг: +762

      OOOVVV. 3 часа назад

      Подтверждение тому, как эксперты далеки от народа !
      Народ за Акинфеева.

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