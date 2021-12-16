Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

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РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам ноября и декабря.
Игроком месяца признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
За указанный период бразилец забил четыре гола в четырех матчах.
- Кандидатуру Клаудиньо поддержали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
- Болельщики проголосовали за вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Клаудиньо – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в ноябре и декабреЭксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за игрока «Зенита», а болельщики проголосовали за Игоря Акинфеева #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/RI3Alz5Rn8— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021