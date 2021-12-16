Клаудиньо – лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам ноября и декабря.

Игроком месяца признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

За указанный период бразилец забил четыре гола в четырех матчах.

Кандидатуру Клаудиньо поддержали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».

Болельщики проголосовали за вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.