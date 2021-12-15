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    «Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и претензий. Клуб ему благодарен»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отставку главного тренера Руя Витории. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

    «Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем», – сказал Зеленов.

    • Витория возглавлял команду с мая.
    • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
    • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8568

      САДЫЧОК 1 минуту назад

      Слабый тренер - не нужен . он Спартаку !
      И , Тедеско- тоже слабый был тренер !Я , уж не говорю , о просто не тренерах Алене , Пиджаке и Карпине !Правильно- надо искать и находить !

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      Рейтинг: +187

      Slavan62 20 минут назад

      К маю и Ваню отправят, если не удовлетворит Федуншу

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