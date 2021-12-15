«Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и претензий. Клуб ему благодарен»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отставку главного тренера Руя Витории. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

«Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем», – сказал Зеленов.

Витория возглавлял команду с мая.

Его контракт с клубом действовал до 2023 года.

Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»