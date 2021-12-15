«Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и претензий. Клуб ему благодарен»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отставку главного тренера Руя Витории. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
«Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем», – сказал Зеленов.
- Витория возглавлял команду с мая.
- Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
- Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.
«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»
Источник: «Р-Спорт»