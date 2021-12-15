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  • «Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и претензий. Клуб ему благодарен»

«Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и претензий. Клуб ему благодарен»

15 декабря 2021, 22:32
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отставку главного тренера Руя Витории. Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

«Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем», – сказал Зеленов.

  • Витория возглавлял команду с мая.
  • Его контракт с клубом действовал до 2023 года.
  • Презентация нового главного тренера Паоло Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (8)
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Slavan62
1639600658
К маю и Ваню отправят, если не удовлетворит Федуншу
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САДЫЧОК
1639601779
Слабый тренер - не нужен . он Спартаку ! И , Тедеско- тоже слабый был тренер !Я , уж не говорю , о просто не тренерах Алене , Пиджаке и Карпине !Правильно- надо искать и находить !
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paracetamol
1639629448
Отвалили кучу бабла за провал в РПЛ и гуляй Вася!
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vladimir-7
1639638268
А Руй-то как доволен. Расставаясь, сказал: " Через полгода жду от вас приглашения возглавить команду".
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NewLife
1639646706
А в Уфе то не знают...
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zigbert
1639656049
В контракте должно быть прописано все до мелочей и тогда разногласий можно избежать. По человечески конечно Руя жаль не сумел он в Спартаке реализовать свой богатый опыт тренера.
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