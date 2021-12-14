Ассистент Ваноли Донадель вылетел в Москву

Марко Донадель, будущий ассистент Паоло Ваноли в «Спартаке», отправился в Москву, сообщает Fiorentina.it.

38-летний итальянец после посещения базы «Фиорентины» вылетел в столицу России, где должен подписать контракт со «Спартаком».

В прошлом сезоне Донадель тренировал молодежку «Фиорентины».

Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Он сменит Руя Виторию .

. Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

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