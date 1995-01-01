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    Ассистент Ваноли Донадель вылетел в Москву

    Марко Донадель, будущий ассистент Паоло Ваноли в «Спартаке», отправился в Москву, сообщает Fiorentina.it.

    38-летний итальянец после посещения базы «Фиорентины» вылетел в столицу России, где должен подписать контракт со «Спартаком».

    • В прошлом сезоне Донадель тренировал молодежку «Фиорентины».
    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Он сменит Руя Виторию.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

    Журналист Лонгари: Ваноли возглавит «Спартак» в ближайшие часы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina.it

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22053

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Опять Кокорина покупать-продавать будут? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19189

      JTherry 1 час назад

      Марко из Фиорентины летит, теперь и Кутепова туда сбагрим...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55172

      portero 1 час назад

      Приключения итальянцев в России, сериал продолжается...

      0
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