Кассьерра травмировался на разминке перед матчем со «Спартаком», в составе «Сочи» его заменил Барсов

В стартовом составе «Сочи» произошло изменение в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Нападающий Максим Барсов вышел на поле вместо Матео Кассьерры.

Колумбиец не смог принять участие в матче из-за травмы, полученной на разминке.

«Сочи» и «Спартак» играют на стадионе «Фишт».

Составы обеих команд доступны здесь.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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