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    Кассьерра травмировался на разминке перед матчем со «Спартаком», в составе «Сочи» его заменил Барсов

    В стартовом составе «Сочи» произошло изменение в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Спартака».

    Нападающий Максим Барсов вышел на поле вместо Матео Кассьерры.

    Колумбиец не смог принять участие в матче из-за травмы, полученной на разминке.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15344

      Garrincha58 1 час назад

      Сочи хорошо выходят в атаку а завершать не кому какой то Барсов вышел его и в ФНЛе не должно быть

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