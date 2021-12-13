Кассьерра травмировался на разминке перед матчем со «Спартаком», в составе «Сочи» его заменил Барсов

В стартовом составе «Сочи» произошло изменение в преддверии игры 18-го тура РПЛ против «Спартака».
Нападающий Максим Барсов вышел на поле вместо Матео Кассьерры.
Колумбиец не смог принять участие в матче из-за травмы, полученной на разминке.
- «Сочи» и «Спартак» играют на стадионе «Фишт».
- Составы обеих команд доступны здесь.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Официальный сайт РПЛ