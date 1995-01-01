Примера. «Реал» победил «Атлетико» и лидирует с 8-очковым отрывом

ну наконец то уверенно в таблице идут
как и подобает!
Модрич стал радовать
форму набрал хорошую
матчей 5 назад это тихоход был срущий
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома выиграл у «Атлетико» – 2:0. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.
Винисиус Жуниор сделал две результативные передачи.
«Реал» набрал 42 очка и лидирует в чемпионате, опережая «Севилью» на 8 очков. у «Атлетико» четвертое место (29 очков).
Испания. Примера. 17-й тур
Голы: 1:0 – Бензема, 16; 2:0 – Асенсио, 57.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.