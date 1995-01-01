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    Примера. «Реал» победил «Атлетико» и лидирует с 8-очковым отрывом

    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» дома выиграл у «Атлетико» – 2:0. Голы забили Карим Бензема и Марко Асенсио.

    Винисиус Жуниор сделал две результативные передачи.

    «Реал» набрал 42 очка и лидирует в чемпионате, опережая «Севилью» на 8 очков. у «Атлетико» четвертое место (29 очков).

    Испания. Примера. 17-й тур

    Реал – Атлетико – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 16; 2:0 – Асенсио, 57.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4120

      FENIX-SL 45 минут назад

      ну наконец то уверенно в таблице идут
      как и подобает!

      Модрич стал радовать
      форму набрал хорошую
      матчей 5 назад это тихоход был срущий

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      ...
      Рейтинг: +4120

      FENIX-SL > FENIX-SL 45 минут назад

      ну и Асенсио при Папе Карло начал быть собой

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