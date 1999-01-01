Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг отметки в 300 голов в топ-5 чемпионатах Европы. Накануне он забил «Удинезе» в Серии А (1:1).

В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).