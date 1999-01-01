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    Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лигах Европы

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг отметки в 300 голов в топ-5 чемпионатах Европы. Накануне он забил «Удинезе» в Серии А (1:1).

    В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +89

      (Меня за банили) 33 минуты назад

      Тут выше новость, что Заболотный круче Ибрагимовича. Расскажите Златану. Пусть не пантуется, есть еще куда расти))

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      Рейтинг: +48061

      MaxRnD 55 минут назад

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