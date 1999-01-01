Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лигах Европы

Тут выше новость, что Заболотный круче Ибрагимовича. Расскажите Златану. Пусть не пантуется, есть еще куда расти))
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович достиг отметки в 300 голов в топ-5 чемпионатах Европы. Накануне он забил «Удинезе» в Серии А (1:1).
В XXI веке в топ-5 лигах Европы больше забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).
- В Удине Ибрагимович забил на 90+2 минуте.
- В топ-5 лигах Ибрагимович забивал за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Милан».
- Шведу 40 лет, он планирует продлить контракт с «Миланом».