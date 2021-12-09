Азмун и Вендел могут пропустить игру с «Динамо»

Футболисты «Зенита» Сердар Азмун и Вендел получили повреждения в матче Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

– Вендел и Азмун смогут сыграть с «Динамо»? С чем связана замена Ярослава Ракицкого?

– Ракицкий – по состоянию здоровья. Хотели в перерыве, но поговорили с ним, он сказал, что чуть-чуть начнет и потом посмотрим по состоянию.

Азмун – посмотрим, насколько серьезно повреждение. Узнаем завтра-послезавтра. Вендел – такой же вопрос, у него спазмировалась мышца. Если нет повреждения, вопрос, сколько займет восстановление.