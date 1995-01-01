Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Азмун и Вендел могут пропустить игру с «Динамо»

    Футболисты «Зенита» Сердар Азмун и Вендел получили повреждения в матче Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак.

    – Вендел и Азмун смогут сыграть с «Динамо»? С чем связана замена Ярослава Ракицкого?

    – Ракицкий – по состоянию здоровья. Хотели в перерыве, но поговорили с ним, он сказал, что чуть-чуть начнет и потом посмотрим по состоянию.

    Азмун – посмотрим, насколько серьезно повреждение. Узнаем завтра-послезавтра. Вендел – такой же вопрос, у него спазмировалась мышца. Если нет повреждения, вопрос, сколько займет восстановление.

    • Ярослав Ракицкий точно не сыграет с «Динамо» из-за дисквалификации.
    • Матч с москвичами состоится 12 декабря.
    • Если «Зенит» проиграет, то покинет 1-е место РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91904
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru