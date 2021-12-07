Рангник: «Пока слишком рано говорить о победе «МЮ» в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов перед матчем 6-го тура группового этапа с «Янг Бойз».

«Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Пока слишком рано говорить об этом. Я здесь всего неделю и провел лишь один матч. Очевидно, что с таким клубом, как «МЮ», мы амбициозны во всех турнирах.

У каждого игрока есть шанс сыграть и показать себя. Буду рад дать завтра игровое время многим футболистам», – сказал Рангник.