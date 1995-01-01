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    Рангник: «Пока слишком рано говорить о победе «МЮ» в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов перед матчем 6-го тура группового этапа с «Янг Бойз».

    «Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Пока слишком рано говорить об этом. Я здесь всего неделю и провел лишь один матч. Очевидно, что с таким клубом, как «МЮ», мы амбициозны во всех турнирах.

    У каждого игрока есть шанс сыграть и показать себя. Буду рад дать завтра игровое время многим футболистам», – сказал Рангник.

    • «МЮ» досрочно вышел в плей-офф ЛЧ.
    • Рангник в первом матче на посту тренера «МЮ» победил «Кристал Пэлас» (1:0).
    • «МЮ» примет «Янг Бойз» завтра, 8 декабря.

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    Источник: сайт УЕФА

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