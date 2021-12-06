Рамос после дебюта за «ПСЖ» пропустит третий матч подряд

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет с «Брюгге» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
35-летний футболист не травмирован, но пока не готов помочь парижанам. Он пропустит третий матч подряд.
Испанец дебютировал за команду 28 ноября, приняв участие во встрече с «Сент-Этьеном», но затем не выходил на поле в играх с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1).
- «ПСЖ» примет «Брюгге» во вторник в 20:45 мск.
- Из-за травм дебют Рамоса за французский клуб состоялся спустя 4,5 месяца после перехода.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»