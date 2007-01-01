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    Рамос после дебюта за «ПСЖ» пропустит третий матч подряд

    Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет с «Брюгге» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    35-летний футболист не травмирован, но пока не готов помочь парижанам. Он пропустит третий матч подряд.

    Испанец дебютировал за команду 28 ноября, приняв участие во встрече с «Сент-Этьеном», но затем не выходил на поле в играх с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1).

    • «ПСЖ» примет «Брюгге» во вторник в 20:45 мск.
    • Из-за травм дебют Рамоса за французский клуб состоялся спустя 4,5 месяца после перехода.

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    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +554

      jek718875 30 минут назад

      Рамос идёт по протоптанной дорожке нашего КОКОРИНА один в один

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