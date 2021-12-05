«Химки» к 25-й минуте матча с «Арсеналом» сделали 3 замены

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и «Арсеналом». В первом тайме хозяевам пришлось сделать три вынужденные замены.

К 25-й минуте ушли с поля Кемаль Адеми, Егор Данилкин и Александр Филин, а вышли Александр Трошечкин, Бесард Сабович и Александр Долгов.

«Химки» забили на 36-й минуте с пенальти.

«Химки» в случае победы покинут зону вылета.

«Арсенал», если уступит, туда опустится.

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