«Химки» к 25-й минуте матча с «Арсеналом» сделали 3 замены

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между «Химками» и «Арсеналом». В первом тайме хозяевам пришлось сделать три вынужденные замены.
К 25-й минуте ушли с поля Кемаль Адеми, Егор Данилкин и Александр Филин, а вышли Александр Трошечкин, Бесард Сабович и Александр Долгов.
- «Химки» забили на 36-й минуте с пенальти.
- «Химки» в случае победы покинут зону вылета.
- «Арсенал», если уступит, туда опустится.
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Источник: Бомбардир.ру