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    АПЛ. «Челси» проиграл в дерби «Вест Хэму» и прервал серию из 12 матчей без поражений; Крал остался в запасе

    «Челси» дважды вел в счете, но уступил «Вест Хэму» в матче 15-го тура АПЛ. Решающий гол забит на 87-й минуте.

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, принадлежащий «Спартаку», остался в запасе. Его команда укрепилась в зоне Лиги чемпионов.

    «Челси» прервал серию из 12 матчей без поражений. Однако команда продолжает лидировать в АПЛ.

    Мэйсон Маунт поучаствовал в голах в двух матчах АПЛ подряд впервые с апреля.

    Маунт при Томасе Тухеле поучаствовал в 18 голах «Челси». Это больше, чем любой другой игрок команды.

    Футболист «Вест Хэма» Мануэль Ланзини 48 процентов своих голов в АПЛ забил в лондонских дерби (11 из 23). Это наибольший процентный показатель голов в лондонском дерби среди игроков, забивших в турнире не менее 20 мячей.

    Англия. АПЛ. 15-й тур

    Вест Хэм – Челси – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Силва, 28; 1:1 – Ланзини, 40 (с пенальти); 1:2 – Маунт, 44; 2:2 – Боуэн, 56; 3:2 – Масуаку, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +640

      КрымForever 17 минут назад

      МанСити и Ливер свои шансы не упустят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47993

      MaxRnD 19 минут назад

      Полмира ставок запороли

      0
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