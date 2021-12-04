АПЛ. «Челси» проиграл в дерби «Вест Хэму» и прервал серию из 12 матчей без поражений; Крал остался в запасе

«Челси» дважды вел в счете, но уступил «Вест Хэму» в матче 15-го тура АПЛ. Решающий гол забит на 87-й минуте.

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал, принадлежащий «Спартаку», остался в запасе. Его команда укрепилась в зоне Лиги чемпионов.

«Челси» прервал серию из 12 матчей без поражений. Однако команда продолжает лидировать в АПЛ.

Мэйсон Маунт поучаствовал в голах в двух матчах АПЛ подряд впервые с апреля.

Маунт при Томасе Тухеле поучаствовал в 18 голах «Челси». Это больше, чем любой другой игрок команды.

Футболист «Вест Хэма» Мануэль Ланзини 48 процентов своих голов в АПЛ забил в лондонских дерби (11 из 23). Это наибольший процентный показатель голов в лондонском дерби среди игроков, забивших в турнире не менее 20 мячей.

Англия. АПЛ. 15-й тур

Вест Хэм – Челси – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Силва, 28; 1:1 – Ланзини, 40 (с пенальти); 1:2 – Маунт, 44; 2:2 – Боуэн, 56; 3:2 – Масуаку, 87.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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