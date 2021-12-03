РПЛ. Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения от «Ростова»

«Ростов» не удержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Действующего чемпиона со счета 0:2 спас летний новичок Клаудиньо, оформивший дубль.

У ростовчан отличился бывший игрок «Зенита» Дмитрий Полоз. В РПЛ он реализовал 14 пенальти из 14.

Второй раз за год команды сыграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:2.

«Зенит» лидирует в лиге с пятиочковым отрывом. «Ростов» занимает 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков (Ловрен, 37), Ракицкий, Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 83), Алмквист, Глебов, Байрамян, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70).

Предупреждения: Чистяков, 9; Ракицкий, 27; Ерохин, 42; Клаудиньо, 78; Сутормин, 86 – Глебов, 29; Комличенко, 54; Терентьев, 59; Калинин, 61; Мелехин, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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