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    РПЛ. Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения от «Ростова»

    «Ростов» не удержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Действующего чемпиона со счета 0:2 спас летний новичок Клаудиньо, оформивший дубль.

    У ростовчан отличился бывший игрок «Зенита» Дмитрий Полоз. В РПЛ он реализовал 14 пенальти из 14.

    Второй раз за год команды сыграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:2.

    «Зенит» лидирует в лиге с пятиочковым отрывом. «Ростов» занимает 11-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков (Ловрен, 37), Ракицкий, Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46).

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 83), Алмквист, Глебов, Байрамян, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70).

    Предупреждения: Чистяков, 9; Ракицкий, 27; Ерохин, 42; Клаудиньо, 78; Сутормин, 86 – Глебов, 29; Комличенко, 54; Терентьев, 59; Калинин, 61; Мелехин, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии87
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      Рейтинг: +28

      papa09 1 минуту назад

      Сколько же можно так играть.Унылое зрелище.

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      Рейтинг: +3588

      ySS 1 минуту назад

      Тяжело признавать бакланам, что их команда просто сыграла плохо.
      Подождем игру с Динамо)

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      Рейтинг: +2156

      Ziklop 1 минуту назад

      самый большой чудик даже не судья со своими косяками, а Семак-мудак тупой дегенерат, нет тренера в Зените есть игрочишки часть деревянных и тупых как и тренер. деградация в команде, мангеры развалят всё, только бабло урвать могут, а организовать работу никак.

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      Рейтинг: +126

      LGBT+ 1 минуту назад

      и мне интересно, на каких основаниях второй пенальти поставили.
      как бы там рикошет от груди и такая игра рукой не является нарушением.
      (это новые правила FIFA и РПЛ их придерживается).

      или опять РФС (это будет уже в ТРЕТИЙ раз) скажет, да, это результативная ошибка в пользу Зенита, всем удачи.

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      Рейтинг: +453

      Medved2468 2 минуты назад

      Как же противно наблюдать матчи, где играет эта, поистине, бомжатская команда. Всё для них. Неограниченное бабло, админресурс, судьи карманные. А они, даже в таких условиях чемпионата имени "Зенита" не могут нихрена. Вот честно, не понимаю, как можно, в здравом уме, болеть и переживать за это недоразумение. У здравомыслящих и совестных людей, пусть даже они и из Питера, уже давно должны появиться здравые мысли, что эта команда - просто говно, срамота и стыд. Остаётся только надеяться, что таких людей в достаточном количестве.

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      Рейтинг: +17840

      derrik2000 3 минуты назад

      Ничё так...
      Увлекательно...
      Посмотрел с начала до конца, что нечасто у меня с матчами ЧР получается.
      Болел, понятное дело за...А, ВОТ, НЕ СКАЖУ ЗА КОГО!!!
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +12167

      Литейный4 > derrik2000 1 минуту назад

      Ростов то в спину дышал Спартаку!!!! гыгыгы

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      Рейтинг: +1614

      Олег1204 3 минуты назад

      чет зюбку не виндно было на поле, понять можно, футбол отвлекал от его любимого рукоблудия

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      Рейтинг: +738

      Каменный стояк > Олег1204 2 минуты назад

      Его бродячие собаки очень сильно заинтересовали.....после матча он уединился с ними в раздевалке....

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      Рейтинг: +5288

      Давид59 4 минуты назад

      Удивительная игра. Судья, конечно, повлиял на результат. Единственно правильное его решение - фол на Альмквисте. А всё остальное - полный невпопад. Особенно в концовке, когда он увидел фол Сутормина. На повторе было видно, что сам Сутормин получил по ноге. Чтобы так свистеть, по-моему любой с улицы сможет. А "ударно" судья начал, не увидев, как Вендела хватали руками.

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      Рейтинг: +12167

      Литейный4 5 минут назад

      Стыдно за судейский корпус и срамтак. гыгыгы

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      Рейтинг: +30135

      VVM1964 > Литейный4 1 минуту назад

      "Срам ,так" - это ваша игра )))

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      Рейтинг: +5950

      mamba9090909 5 минут назад

      Ростовчане - не плохо, не плохо. Судья феерил в обе стороны. Чистый фол на Ракицком - гол нужно было отменять, Сутормину жёлтую не за что, он даже не задел игрока Ростова.........

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      Рейтинг: +12167

      Литейный4 > mamba9090909 3 минуты назад

      Там до Ракицкого Вендела дважды за руку хватали и нужно было свистеть.

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