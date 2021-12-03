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  • РПЛ. Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения от «Ростова»

РПЛ. Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения от «Ростова»

3 декабря 2021, 20:56
184

«Ростов» не удержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Действующего чемпиона со счета 0:2 спас летний новичок Клаудиньо, оформивший дубль.

У ростовчан отличился бывший игрок «Зенита» Дмитрий Полоз. В РПЛ он реализовал 14 пенальти из 14.

Второй раз за год команды сыграли в Санкт-Петербурге со счетом 2:2.

«Зенит» лидирует в лиге с пятиочковым отрывом. «Ростов» занимает 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 11 (с пенальти); 0:2 – Комличенко, 25; 1:2 – Клаудиньо, 31; 2:2 – Клаудиньо, 69 (с пенальти).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков (Ловрен, 37), Ракицкий, Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Клаудиньо, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 83), Алмквист, Глебов, Байрамян, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70).

Предупреждения: Чистяков, 9; Ракицкий, 27; Ерохин, 42; Клаудиньо, 78; Сутормин, 86 – Глебов, 29; Комличенко, 54; Терентьев, 59; Калинин, 61; Мелехин, 80.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ростов Клаудиньо
Комментарии (184)
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portero
1638554263
Ростов молодцы!!! Играли хорошо, в конце игры бегали нормально....
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Skull_Boy
1638554311
Зенит не может судья поможет и когда уже до всех дойдет то, что пора организовывать свою лигу, а не продолжать играть в цирке курируемая Газпромом
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portero
1638554352
Семак слабое звено Зенита, ни настроить команду , ни состав выставить оптимальный. Зениту нужен тренер.
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ySS
1638554482
Неожиданно хорошо сыграли земляки. Респект. Хватило сил сдержать натиск гаспромовцев. Байрамян возвращается!
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Sancho010365
1638554767
Просто так получилось, что Ростов сыграл вничью. Полное превосходство Зенита, но у них как не было игры так и продолжается анархия. Послушав 10 минут комментаторов, понял что нужно смотреть без звука, они и судья показалось полностью на стороне Зенита. Тоскливо и не очень приятно смотреть такие матчи.
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Medved2468
1638555145
Как же противно наблюдать матчи, где играет эта, поистине, бомжатская команда. Всё для них. Неограниченное бабло, админресурс, судьи карманные. А они, даже в таких условиях чемпионата имени "Зенита" не могут нихрена. Вот честно, не понимаю, как можно, в здравом уме, болеть и переживать за это недоразумение. У здравомыслящих и совестных людей, пусть даже они и из Питера, уже давно должны появиться здравые мысли, что эта команда - просто говно, срамота и стыд. Остаётся только надеяться, что таких людей в достаточном количестве.
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DOCTOR PENALTY
1638556218
Почему Матюнин не удалил Ракицкого, когда тот послал его на х** на весь стадион? Зассал перед питерской тусовкой? Ростову и Кафанову респект.
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Блямба
1638557180
ктой-то меня так любит..? ну-ка ещё разик... 03.12.2021 21:19 РПЛ. Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения от «Ростова» Мрак и ужас. И Матюнин здесь не при чём. Мог за посыл на х.. спокойно удалить Ракицкого.. Но разулыбался и вообще бросил судить, думая -скорей бы домой.. И Комличенко забил из чистой борьбы(правда задрав по пути Вендела).. И пендаль на Алмквисте стрёмный.. И,да,Зенит молол впустую жерновами Ростов всю вторую половину.. Но настолько бездарно,что "создаётся впечатленье.что куклы пляшут сами по себе". Балаган.
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хряк СМ
1638558426
Бразила спас Зениту очко, должны были деревья забить, но дали корни до мяча не дотянуться, Ерохин и Дрочуба деревяшки.
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zigbert
1638564216
Ростов провел матч с полной отдачей. Видимо Кафанов тоже умеет заряжать команду. У Зенита было преимущество и моментов было больше но это тот случай когда извлечь из этого преимущества выгоду не удалось. У Зенита лучшим был Клаудиньо. У Ростова как всегда был хорош Алмквист. В обороне надежно сыграли Осипенко и Баштуш.
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