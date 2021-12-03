Серия А. «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью – 4:4. В матче три удаления и гол на 99-й минуте

В 15-м туре чемпионата Италии состоялись два заключительных матча.

«Торино» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Удинезе» на выезде ушел от поражения от «Лацио», забив на девятой компенсированной минуте. Итог – 4:4.

Италия. Серия А. 15-й тур

Лацио – Удинезе – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Бету, 17; 0:2 – Бету, 32; 1:2 – Иммобиле, 34; 1:3 – Молина, 44; 2:3 – Педро, 51; 3:3 – Милинкович-Савич, 56; 4:3 – Ачерби, 79; 4:4 – Арслан, 90+9.

Удаления: Патрик, 57 – Молина, 69; Уолес, 90+10.

Торино – Эмполи – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Побега, 10; 2:0 – Пьяца, 15; 2:1 – Романьоли, 34; 2:2 – Ла Мантия, 72.

Удаления: Синго, 32 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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