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  • Серия А. «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью – 4:4. В матче три удаления и гол на 99-й минуте

Серия А. «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью – 4:4. В матче три удаления и гол на 99-й минуте

3 декабря 2021, 00:53
3

В 15-м туре чемпионата Италии состоялись два заключительных матча.

«Торино» и «Эмполи» сыграли вничью со счетом 2:2.

«Удинезе» на выезде ушел от поражения от «Лацио», забив на девятой компенсированной минуте. Итог – 4:4.

Италия. Серия А. 15-й тур

Лацио – Удинезе – 4:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Бету, 17; 0:2 – Бету, 32; 1:2 – Иммобиле, 34; 1:3 – Молина, 44; 2:3 – Педро, 51; 3:3 – Милинкович-Савич, 56; 4:3 – Ачерби, 79; 4:4 – Арслан, 90+9.

Удаления: Патрик, 57 – Молина, 69; Уолес, 90+10.

Торино – Эмполи – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Побега, 10; 2:0 – Пьяца, 15; 2:1 – Романьоли, 34; 2:2 – Ла Мантия, 72.

Удаления: Синго, 32 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Удинезе Торино Эмполи
Комментарии (3)
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rustrey
1638508454
А почему в протоколе 2 удаления!?
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zigbert
1638539313
Всю игру Лацио приходилось отыгрываться. И сделать им это удалось.
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Shinra
1638540787
Серия А сейчас топ, голы на месте, интрига на месте, драма тоже, что ещё нужно?
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