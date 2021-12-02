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  • Газизов: «У Агаларова большие шансы заиграть в определенных европейских командах»

Газизов: «У Агаларова большие шансы заиграть в определенных европейских командах»

2 декабря 2021, 12:46
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов порассуждал о перспективах форварда Гамида Агаларова.

– Очередная звездочка «Уфы» Гамид Агаларов. Не боитесь эффекта второго сезона?

– А что мне бояться? Он делает, как умеет. У нас нет никаких опасений.

– В условном «Спартаке» он заиграет? Сейчас он точно не хуже Ларссона.

– Это разные футболисты. Гамид разбирается в штрафной. Он молодой, и это наш футболист!

Как его можно связывать с Джорданом? Кто хочет, тот работает на шведов, а кто-то на российский футбол.

– И все-таки «Спартаку» он пригодится?

– Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что у нас «Спартак» – это особый критерий?

Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильнее. Хоть мы и унижаем наш чемпионат, но он очень сложный.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
  • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 16 матчах.

Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

Газизов: «Конечно, «Уфа» может погибнуть, но сейчас мы конкурируем с клубами с сумасшедшими бюджетами»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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portero
1638438974
Лишь бы после слов Газизова Уроновым не стал..сглазит.


Про Шапи тоже хвалебные песни пели, но видно было чем всё это закончится...


Агаларову желаю делать правильные выводы, из чужих ошибок, работать над собой и работать..


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Garrincha58
1638440377
в Чехии или Польше пусть поиграет, а может в Казахстане
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piligrim1986
1638440431
астана и сконто например?)
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maygli
1638451674
А когда же твой СуперЦум заиграет???
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paracetamol
1638462189
Да он кроме Фуфы вряд-ли где заиграет!
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Hektor 84
1638725460
Работаешь на российский рынок? А Кругов как же или мартыхая которому ты гражданство делаешь? Тоже россияне?
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