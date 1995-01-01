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    Газизов: «У Агаларова большие шансы заиграть в определенных европейских командах»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов порассуждал о перспективах форварда Гамида Агаларова.

    – Очередная звездочка «Уфы» Гамид Агаларов. Не боитесь эффекта второго сезона?

    – А что мне бояться? Он делает, как умеет. У нас нет никаких опасений.

    – В условном «Спартаке» он заиграет? Сейчас он точно не хуже Ларссона.

    – Это разные футболисты. Гамид разбирается в штрафной. Он молодой, и это наш футболист!

    Как его можно связывать с Джорданом? Кто хочет, тот работает на шведов, а кто-то на российский футбол.

    – И все-таки «Спартаку» он пригодится?

    – Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что у нас «Спартак» – это особый критерий?

    Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильнее. Хоть мы и унижаем наш чемпионат, но он очень сложный.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
    • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 16 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7506

      piligrim1986 12 минут назад

      астана и сконто например?)

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      Рейтинг: +15210

      Garrincha58 13 минут назад

      в Чехии или Польше пусть поиграет, а может в Казахстане

      0
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      Рейтинг: +54711

      portero 36 минут назад

      Лишь бы после слов Газизова Уроновым не стал..сглазит.




      Про Шапи тоже хвалебные песни пели, но видно было чем всё это закончится...



      Агаларову желаю делать правильные выводы, из чужих ошибок, работать над собой и работать..



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