Газизов: «У Агаларова большие шансы заиграть в определенных европейских командах»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов порассуждал о перспективах форварда Гамида Агаларова.

– Очередная звездочка «Уфы» Гамид Агаларов. Не боитесь эффекта второго сезона?

– А что мне бояться? Он делает, как умеет. У нас нет никаких опасений.

– В условном «Спартаке» он заиграет? Сейчас он точно не хуже Ларссона.

– Это разные футболисты. Гамид разбирается в штрафной. Он молодой, и это наш футболист!

Как его можно связывать с Джорданом? Кто хочет, тот работает на шведов, а кто-то на российский футбол.

– И все-таки «Спартаку» он пригодится?

– Агаларов может заиграть и в определенных европейских командах. У него большие шансы. Надо работать. А что у нас «Спартак» – это особый критерий?

Молодым футболистам лучше уходить в европейские чемпионаты. И прогрессировать там. От этого наша сборная станет сильнее. Хоть мы и унижаем наш чемпионат, но он очень сложный.

Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 16 матчах.

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