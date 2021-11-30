Sky Sport: матч «Бавария» – «Барселона» и еще три игры ЛЧ пройдут без зрителей из-за нового штамма «Омикрон»

Нужно объявить прежние вакцины НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ и привить все население новой крутой прекрутой прививкой.
Бред...
Четыре матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут без зрителей.
По информации Sky Sport, при пустых трибунах состоятся встречи «Бавария» – «Барселона», «Лейпциг» – «Манчестер Сити», «Аякс» – «Спортинг» и «Зальцбург» – «Севилья».
Ограничения связаны с выявлением в Европе первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон».
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»