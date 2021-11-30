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    Sky Sport: матч «Бавария» – «Барселона» и еще три игры ЛЧ пройдут без зрителей из-за нового штамма «Омикрон»

    Четыре матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут без зрителей.

    По информации Sky Sport, при пустых трибунах состоятся встречи «Бавария»«Барселона», «Лейпциг»«Манчестер Сити», «Аякс»«Спортинг» и «Зальцбург»«Севилья».

    Ограничения связаны с выявлением в Европе первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон».

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11879

      Cleaner 8 минут назад

      Нужно объявить прежние вакцины НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ и привить все население новой крутой прекрутой прививкой.
      Бред...

      0
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      Рейтинг: +6569

      Владислав Vlad 33 минуты назад

      Для начала бы неплохо выделить хотя бы изначальный сарс-ков-2.)))
      Только слепой не видит всю эту ситуацию.

      1
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      Рейтинг: +47943

      MaxRnD > Владислав Vlad 1 минуту назад

      Так зато, как удобно для власти - все сидят по домам, как мышь под веником, не отвлекаясь ни на какие посторонние темы, и никаких тебе массовых мероприятий, митингов и протестов. Да ради такого "благолепия", эффективные манагеры ковидный жупел сделают вечным, а т.н. новые штаммы для электората будут плодиться в телевизоре быстрее портовых крыс.

      0
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      Рейтинг: +107

      kokor2d2 48 минут назад

      И там этот маразм

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