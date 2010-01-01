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    Daily Mail: Кэррик выведет «МЮ» на матч с «Арсеналом». У Рангника нет разрешения на работу

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник с большой долей вероятности не будет присутствовать на матче 14-го тура АПЛ с «Арсеналом».

    По информации Daily Mail, 63-летний немец не успевает получить разрешение на работу из-за задержек, связанных с введением новых коронавирусных ограничений для прибывающих в Великобританию.

    «Оформляем визу для Рангника так быстро, насколько это возможно», – сообщил представитель «МЮ».

    Исполняющим обязанности главного тренера в матче с «Арсеналом» будет Майкл Кэррик, который войдет в тренерский штаб Рангника в «МЮ».

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

    Рангник: «МЮ» полон талантов. Направлю все усилия на то, чтобы помочь игрокам реализовать свой потенциал»

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    Источник: Daily Mail

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