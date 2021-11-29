Рангник: «МЮ» полон талантов. Направлю все усилия на то, чтобы помочь игрокам реализовать свой потенциал»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о назначении в английский клуб.

«Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба.

Команда полна талантов. У «МЮ» отличный баланс молодости и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал. Как индивидуально, так и с командной точки зрения, что важнее.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддержать долгосрочные цели клуба в роли консультанта», – сказал Рангник.

Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.

По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

«МЮ» поблагодарил «Локомотив» за согласие отпустить Рангника без компенсации