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    Рангник: «МЮ» полон талантов. Направлю все усилия на то, чтобы помочь игрокам реализовать свой потенциал»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о назначении в английский клуб.

    «Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба.

    Команда полна талантов. У «МЮ» отличный баланс молодости и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал. Как индивидуально, так и с командной точки зрения, что важнее.

    Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддержать долгосрочные цели клуба в роли консультанта», – сказал Рангник.

    • Рангник подписал контракт с «МЮ» до конца сезона-2021/22.
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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