Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Фомин – о Польше в стыках: «До марта шутки и подколы у нас с Шиманьски обеспечены»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

    «Жеребьевку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит играть.

    Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», – сказал Фомин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91567
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68230
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru