Фомин – о Польше в стыках: «До марта шутки и подколы у нас с Шиманьски обеспечены»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

примет Швецию или Чехию. Игры состоятся 24 и 29 марта.

«Жеребьевку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит играть.

Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», – сказал Фомин.