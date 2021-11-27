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  • Фомин – о Польше в стыках: «До марта шутки и подколы у нас с Шиманьски обеспечены»

Фомин – о Польше в стыках: «До марта шутки и подколы у нас с Шиманьски обеспечены»

27 ноября 2021, 10:36
8

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

«Жеребьевку посмотреть не удалось, как раз ехал с тренировки. Честно говоря, я не любитель делать прогнозов, поэтому даже не думал, кто нам достанется. Было только желание побыстрей уже узнать, с кем нам предстоит играть.

Соперники интересные. Фаворита, как мне кажется, нет. Я, кстати, не играл ни с Польшей, ни с Чехией, ни со Швецией. Пока, разумеется, мысли о Польше: хочу пообщаться с Себастьяном Шиманьски на эту тему. Думаю, теперь до марта у нас с ним шутки и подколы обеспечены», – сказал Фомин.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Динамо Фомин Даниил Шиманьски Себастьян
Комментарии (8)
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FanatSerj
1638006866
до марта можно будет и подкалывать, а вот после матча уже вряд-ли ))))
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Давид59
1638007154
Прикольно! Человек только появился в сборной и говорит "Я, кстати, не играл...". Конечно не играл. Ежу понятно.
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paracetamol
1638009631
Кроме приколов дальше не идешь, а играешь все хуже, приколист!
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Arturashvilli
1638010685
В матче с хорватами был нервным и очень не решительным, много делал брака в передачах, хотя должен был быть системообразующим игроком.
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житель СПб
1638020280
Пятку надо подкалывать! (Шутка..)
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Боров мясной
1638023995
после игры шутить будет один.
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Борисыч1
1638041973
Шима позитивный человек. С Фомой они играют плечо к плечу. Никакие сборные не повлияют ни на что.
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