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    Цорн отказался комментировать возможный уход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

    Технический директор «Локомотива» Томас Цорн ушел от ответа на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.

    «Весь фокус – на игре», – сказал Цорн в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

    • По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».
    • Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.
    • В «Локомотиве» он работает с июля этого года.
    • Москвичи примут «Лацио» сегодня в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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