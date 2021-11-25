Цорн отказался комментировать возможный уход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн ушел от ответа на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.

«Весь фокус – на игре», – сказал Цорн в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».