Цорн отказался комментировать возможный уход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн ушел от ответа на вопрос о будущем главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника.
«Весь фокус – на игре», – сказал Цорн в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».
- По информации The Athletic, Рангник согласился до конца сезона возглавить «Манчестер Юнайтед».
- Летом немец может перейти на должность консультанта английского клуба.
- В «Локомотиве» он работает с июля этого года.
- Москвичи примут «Лацио» сегодня в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Матч ТВ»