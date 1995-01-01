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    The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».

    По информации UTDreport со ссылкой на The Times, 63-летний немец готов уйти из «Локомотива» и временно возглавить «МЮ», если по окончании сезона он получит значимую руководящую должность в клубе.

    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
    • При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

    Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: UTDreport

    Твиттер, посвященный новостям о «МЮ», с аудиторией 735 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии11
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      Рейтинг: +7577

      FanatSerj 55 минут назад

      Как тут некоторые тролли бывают пишут: "Стыдно за МЮ!" вот реально ))
      Такой великий клуб, а реально побирается в поиске тренера по вокзалом, вы ещё в бомжатник загляните )))
      Уговорите Зидана, он не старый маразматик, как раз со звездами умеет работать, что бы он там не просил могли бы и осуществить. Бензема наверное попросит ну так купили бы ))
      А то реально стыдно за клуб с такой историей и таким бюджетом, который в ЛЧ попадает через ЛЕ, а то и вообще не попадает, уж про Премьеру молчу Фергюсона на вас не хватает, пожалели бы деда, не портили ему старость.

      0
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      Рейтинг: +797

      Lilipyt > FanatSerj 32 минуты назад

      Ни кто не хочет трать много денег в период пандемии. Завтра локдаун и что опять трибуны закрыты. Зидан более требователен по зп и отступным чем Рангик.

      1
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      Рейтинг: +7577

      FanatSerj > Lilipyt 2 минуты назад

      кто бы ныл, там за одни телевизионные права отваливают столько бабок, что все другие лиги вместе взятые "ФНЛ сплошной", а то и ниже.

      0
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      Рейтинг: +775

      Князев 55 минут назад

      Хорошая весть! Скатертью дорога! Хватит издеваться над Локомотивом.

      0
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      Рейтинг: +54516

      portero 1 час назад

      Его интересует место поближе к денежным потокам, работа тренера напряжённая и неблагодарная...

      2
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      Рейтинг: +14089

      KLIM777 1 час назад

      обычный чепуховец, который пришел за бабками

      0
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      Рейтинг: +2523

      Блямба 1 час назад

      Вечерело..
      проводницы перестали разносить чай и стали грустно собирать обратно чистое бельё..
      Туалеты заперты.
      "Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины.."-

      -----------------------
      Как вовремя-то..(

      4
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      Рейтинг: +68219

      insider_retro > Блямба 1 час назад

      ... но машинисты, всё так же пристально и с оптимизмом, всматриваются в уходящую даль путей, пробуя рассмотреть привычные очертания заброшенных станций и полустанков...
      Без шлагбаумов с надписями на немецком...

      2
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      Рейтинг: +2

      СуперПАВ9 1 час назад

      Верните тогда Николича и пусть валит

      4
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      ...
      Рейтинг: +797

      Lilipyt > СуперПАВ9 31 минуту назад

      Да он уже не вернется. Ты бы вернулся обратно если тебя выгнали прото так шутки ради?!

      1
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      Рейтинг: +2

      СуперПАВ9 > Lilipyt 16 минут назад

      Были инцеденты

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