The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».
По информации UTDreport со ссылкой на The Times, 63-летний немец готов уйти из «Локомотива» и временно возглавить «МЮ», если по окончании сезона он получит значимую руководящую должность в клубе.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
- При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.
Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника
Источник: UTDreport
Твиттер, посвященный новостям о «МЮ», с аудиторией 735 тысяч подписчиков.