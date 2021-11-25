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  • The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

25 ноября 2021, 15:22
9

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации UTDreport со ссылкой на The Times, 63-летний немец готов уйти из «Локомотива» и временно возглавить «МЮ», если по окончании сезона он получит значимую руководящую должность в клубе.

  • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
  • При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника

Источник: UTDreport

Твиттер, посвященный новостям о «МЮ», с аудиторией 735 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (9)
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Блямба
1637843548
Вечерело.. проводницы перестали разносить чай и стали грустно собирать обратно чистое бельё.. Туалеты заперты. "Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины.."- ----------------------- Как вовремя-то..(
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portero
1637845225
Его интересует место поближе к денежным потокам, работа тренера напряжённая и неблагодарная...
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Князев
1637845983
Хорошая весть! Скатертью дорога! Хватит издеваться над Локомотивом.
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FanatSerj
1637845999
Как тут некоторые тролли бывают пишут: "Стыдно за МЮ!" вот реально )) Такой великий клуб, а реально побирается в поиске тренера по вокзалом, вы ещё в бомжатник загляните ))) Уговорите Зидана, он не старый маразматик, как раз со звездами умеет работать, что бы он там не просил могли бы и осуществить. Бензема наверное попросит ну так купили бы )) А то реально стыдно за клуб с такой историей и таким бюджетом, который в ЛЧ попадает через ЛЕ, а то и вообще не попадает, уж про Премьеру молчу Фергюсона на вас не хватает, пожалели бы деда, не портили ему старость.
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zigbert
1637918839
Похоже Локомотиву предстоит очередная реорганизация.
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