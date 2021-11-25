The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».

По информации UTDreport со ссылкой на The Times, 63-летний немец готов уйти из «Локомотива» и временно возглавить «МЮ», если по окончании сезона он получит значимую руководящую должность в клубе.

Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.

Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника