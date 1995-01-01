The Times: Рангник готов временно возглавить «МЮ», если в конце сезона его назначат на руководящую должность

Как тут некоторые тролли бывают пишут: "Стыдно за МЮ!" вот реально ))
Такой великий клуб, а реально побирается в поиске тренера по вокзалом, вы ещё в бомжатник загляните )))
Уговорите Зидана, он не старый маразматик, как раз со звездами умеет работать, что бы он там не просил могли бы и осуществить. Бензема наверное попросит ну так купили бы ))
А то реально стыдно за клуб с такой историей и таким бюджетом, который в ЛЧ попадает через ЛЕ, а то и вообще не попадает, уж про Премьеру молчу Фергюсона на вас не хватает, пожалели бы деда, не портили ему старость.
Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может стать временным тренером «Манчестер Юнайтед».
По информации UTDreport со ссылкой на The Times, 63-летний немец готов уйти из «Локомотива» и временно возглавить «МЮ», если по окончании сезона он получит значимую руководящую должность в клубе.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
- При нем пост главного тренера клуба покинул Марко Николич.
Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника