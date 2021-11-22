Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Николо Скиры, руководству английского клуба предложили двух кандидатов на замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.
Это Лоран Блан из катарского «Аль-Райяна» и Рангник. Оба тренера рассматриваются в качестве временного варианта.
- «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ после 12 туров.
- Клуб отправил в отставку Сульшера в воскресенье.
- В субботу команда разгромно проиграла «Уотфорду» (1:4).
Источник: Твиттер Николо Скиры