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    Журналист Скира: «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Рангника

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Николо Скиры, руководству английского клуба предложили двух кандидатов на замену уволенному Уле-Гуннару Сульшеру.

    Это Лоран Блан из катарского «Аль-Райяна» и Рангник. Оба тренера рассматриваются в качестве временного варианта.

    • «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ после 12 туров.
    • Клуб отправил в отставку Сульшера в воскресенье.
    • В субботу команда разгромно проиграла «Уотфорду» (1:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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