Аллер установил рекорд ЛЧ, забив 9 голов в 5 первых матчах

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер оформил дубль в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1).

В текущем розыгрыше главного еврокубка 27-летний француз отличился уже девять раз.

Аллер добился этого показателя в своих первых пяти матчах в рамках ЛЧ. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку.