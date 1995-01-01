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    Аллер установил рекорд ЛЧ, забив 9 голов в 5 первых матчах

    Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер оформил дубль в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1).

    В текущем розыгрыше главного еврокубка 27-летний француз отличился уже девять раз.

    Аллер добился этого показателя в своих первых пяти матчах в рамках ЛЧ. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку.

    • «Аякс» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Аллер претендует на звание игрока недели в ЛЧ.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      v.v.navashinsky 2 минуты назад

      У Роберта Левандовски тоже 9(девять) голов в пяти турах ЛЧ(забивает в каждом из матчей:2+2+1+3+1).

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