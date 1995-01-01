Аллер установил рекорд ЛЧ, забив 9 голов в 5 первых матчах

У Роберта Левандовски тоже 9(девять) голов в пяти турах ЛЧ(забивает в каждом из матчей:2+2+1+3+1).
Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер оформил дубль в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1).
В текущем розыгрыше главного еврокубка 27-летний француз отличился уже девять раз.
Аллер добился этого показателя в своих первых пяти матчах в рамках ЛЧ. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку.
- «Аякс» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
- Аллер претендует на звание игрока недели в ЛЧ.