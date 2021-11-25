Участие Мозеса и Бакаева в матче с «Уфой» под вопросом

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии по поводу травм полузащитников Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.
– Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?
– У Виктора небольшое повреждение – надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование.
У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.
- «Уфа» примет «Спартак» в понедельник, 29 ноября.
- В этом сезоне Мозес провел 19 игр, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.
- В активе Бакаева 4 голевых паса в 20 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»