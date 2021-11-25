Участие Мозеса и Бакаева в матче с «Уфой» под вопросом

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии по поводу травм полузащитников Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.

– Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

– У Виктора небольшое повреждение – надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование.

У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.