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Участие Мозеса и Бакаева в матче с «Уфой» под вопросом

25 ноября 2021, 09:30
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии по поводу травм полузащитников Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.

– Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

– У Виктора небольшое повреждение – надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование.

У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

  • «Уфа» примет «Спартак» в понедельник, 29 ноября.
  • В этом сезоне Мозес провел 19 игр, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.
  • В активе Бакаева 4 голевых паса в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Мозес Виктор Бакаев Зелимхан Витория Руй
Комментарии (2)
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Томик
1637848558
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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zigbert
1637851239
Сейчас когда силы уже на исходе, замены необходимы а тут еще и травмы вносят коррективы. Здоровья!
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