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    Участие Мозеса и Бакаева в матче с «Уфой» под вопросом

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии по поводу травм полузащитников Виктора Мозеса и Зелимхана Бакаева.

    – Насколько серьезно повреждение Мозеса? Как надолго «Спартак» потерял Бакаева?

    – У Виктора небольшое повреждение – надеюсь, ничего серьезного. Пока говорить что-то рано, проведем обследование.

    У Бакаева на последней тренировке случилась травма. Будем смотреть, как скоро он вернется в строй. Не знаю, смогут ли оба они сыграть в Уфе. Слово врачам.

    • «Уфа» примет «Спартак» в понедельник, 29 ноября.
    • В этом сезоне Мозес провел 19 игр, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.
    • В активе Бакаева 4 голевых паса в 20 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2430

      Klaido 39 минут назад

      здоровья, особенно Витьку!!! нужны оба - решающие матчи в ЛЕ и чемпионате - потом уже отдых

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