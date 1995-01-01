Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф

    Судьба всех путевок в весеннюю часть еврокубков определилась в группе D. Это случилось после крупной победы «Реала» над «Шерифом». У испанцев все мячи забили легионеры.

    «Реал» и «Интер» из этой группы досрочно выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шериф» выступит в плей-офф Лиги Европы, а «Шахтер» уже точно финиширует в квартете последним.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Шериф (Молдавия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Алаба, 30; 0:2 – Кроос, 45+1; 0:3 – Бензема, 56.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      cvber64 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91397
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68187
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru