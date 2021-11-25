Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Шериф» и вышел в плей-офф

Судьба всех путевок в весеннюю часть еврокубков определилась в группе D. Это случилось после крупной победы «Реала» над «Шерифом». У испанцев все мячи забили легионеры.

«Реал» и «Интер» из этой группы досрочно выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шериф» выступит в плей-офф Лиги Европы, а «Шахтер» уже точно финиширует в квартете последним.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Шериф (Молдавия) – Реал (Испания) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Алаба, 30; 0:2 – Кроос, 45+1; 0:3 – Бензема, 56.

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