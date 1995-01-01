Серия А. «Ювентус» победил в гостях «Лацио» Сарри и поднялся в зону еврокубков, у защитника Бонуччи дубль

_ у защитника Бонуччи в марте стыки и благополучный пролет фанерой над Катаром, вместе с гигантом тренерской мысли - Мансини, кончится пруха у макаронников, пора и честь знать
«Ювентус» в очередном туре чемпионата Италии оказался сильнее «Лацио». Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи.
Туринцы поднялись в зону еврокубков, догнав «Лацио» по очкам. Римлян тренирует Маурицио Сарри, выигрывавший с «Ювентусом» Серию А.
Италия. Серия А. 13-й тур
Голы: 0:1 – Бонуччи, 23 (с пенальти); 0:2 – Бонуччи, 83 (с пенальти).