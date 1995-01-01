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    Серия А. «Ювентус» победил в гостях «Лацио» Сарри и поднялся в зону еврокубков, у защитника Бонуччи дубль

    «Ювентус» в очередном туре чемпионата Италии оказался сильнее «Лацио». Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи.

    Туринцы поднялись в зону еврокубков, догнав «Лацио» по очкам. Римлян тренирует Маурицио Сарри, выигрывавший с «Ювентусом» Серию А.

    Италия. Серия А. 13-й тур

    Лацио – Ювентус – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бонуччи, 23 (с пенальти); 0:2 – Бонуччи, 83 (с пенальти).

    Календарь Серии А

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26100

      Боцман59rus 1 час назад

      _ у защитника Бонуччи в марте стыки и благополучный пролет фанерой над Катаром, вместе с гигантом тренерской мысли - Мансини, кончится пруха у макаронников, пора и честь знать

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      Рейтинг: +606

      ВЛАДИВОСТОК > Боцман59rus 26 минут назад

      Не дождёшься ..........И тренер не Мансини а Манчини .......... ЗНАТОК ФУТБОЛА ЛИПОВЫЙ ....

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