Серия А. «Ювентус» победил в гостях «Лацио» Сарри и поднялся в зону еврокубков, у защитника Бонуччи дубль

«Ювентус» в очередном туре чемпионата Италии оказался сильнее «Лацио». Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи.

Туринцы поднялись в зону еврокубков, догнав «Лацио» по очкам. Римлян тренирует Маурицио Сарри, выигрывавший с «Ювентусом» Серию А.

Италия. Серия А. 13-й тур

Лацио – Ювентус – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бонуччи, 23 (с пенальти); 0:2 – Бонуччи, 83 (с пенальти).

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