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    Журналист Скира: агенты Миранчука сегодня встретились с руководством «Аталанты»

    Началось обсуждение будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука между его агентами и руководством клуба.

    Сегодня утром представители россиянина Вадим Шпинев и Валерио Джуффрида провели встречу, на которой шла речь о возможном уходе хавбека в другую команду из-за дефицита игровой практики.

    Заинтересованность в зимнем трансфере 26-летнего футболиста проявляют «Дженоа» и «Торино».

    • В текущем сезоне Миранчук сделал 2 ассиста в 8 играх за «Аталанту».
    • Он не выходил в стартовом составе команды с 18 сентября.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1149

      Loko_Roma 1 час назад

      На самом деле в россии 2 передачи за 8 игр, где он выходил по 5 минут, считался бы топ игроком, Лехе ненадо очковать, нужно менять клуб

      0
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      Рейтинг: +14982

      Garrincha58 2 часа назад

      вот вам и звезда РПЛ когда то говорили Ювентус Милан а ушёл бы сразу в Кальяри или в Эмполи и играл бы как все ан нет ему сразу подавай королеву

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      Рейтинг: +14067

      KLIM777 2 часа назад

      Журналист Скира: агенты Миранчука сегодня встретились с руководством «Аталанты», но просидели все встречу на лавочке

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