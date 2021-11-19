Журналист Скира: агенты Миранчука сегодня встретились с руководством «Аталанты»

Началось обсуждение будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука между его агентами и руководством клуба.

Сегодня утром представители россиянина Вадим Шпинев и Валерио Джуффрида провели встречу, на которой шла речь о возможном уходе хавбека в другую команду из-за дефицита игровой практики.

Заинтересованность в зимнем трансфере 26-летнего футболиста проявляют «Дженоа» и «Торино».