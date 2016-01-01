Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор ЧМ-2022»

Отбор не провален только в одном случае - если команда ПРОШЛА на ЧМ. В остальных случаях отбор считается ПРОВАЛЕННЫМ. Тут вариантов нет.
Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о результатах национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.
– Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место.
Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар. Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил.
Так оно и произошло. И, как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, об отсутствии прежней мощи.
Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.
– Что вы имеете в виду?
– То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу.
Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях.
- Сборная России набрала 22 балла в 10 турах квалификации ЧМ.
- Команда финишировала второй в отборочной группе, уступив Хорватии 1 очко.
- 26 ноября россияне узнают своих соперников по мартовским стыковым матчам.