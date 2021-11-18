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  • Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор ЧМ-2022»

Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор ЧМ-2022»

18 ноября 2021, 22:41
16

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о результатах национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

– Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место.

Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар. Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил.

Так оно и произошло. И, как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, об отсутствии прежней мощи.

Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.

– Что вы имеете в виду?

– То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу.

Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях.

  • Сборная России набрала 22 балла в 10 турах квалификации ЧМ.
  • Команда финишировала второй в отборочной группе, уступив Хорватии 1 очко.
  • 26 ноября россияне узнают своих соперников по мартовским стыковым матчам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Романцев Олег
Комментарии (16)
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Ziklop
1637270152
после стыков результат отбора будет окончательным, провалить его легче чем пройти на ЧМ.
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nemolod
1637293781
Объективно-с такой игрой на отбой от штрафной на мундиале делать нечего,но время на переворот от такой практики небольшое еще есть! В полуфинале стыков наверняка попадется не слишком сильный соперник,а вот в финале достанется сильнейший и тут уже надо будет биться и доказывать голами свою силу!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637298933
Очередной "Валераверим".
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Вомбат
1637311349
Конечно, еще не провалила, в марте провалит. Кстати, судя по тому, как центральные СМИ взялись мочить Карпина, в марте сборную может возглавить другой тренер.
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NewLife
1637313573
ОИР стал кучером прекрасной маркизы.
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alex1951
1637476768
Не получается реванша,за 2018 год. Хотя и победы хорватов не впечатляют. Радоваться ,,чужому,, мячу ,как собственному,напоминает скорей победу Андорры над Россией....
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