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    Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор ЧМ-2022»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о результатах национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

    – Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место.

    Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар. Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил.

    Так оно и произошло. И, как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, об отсутствии прежней мощи.

    Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.

    – Что вы имеете в виду?

    – То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу.

    Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях.

    • Сборная России набрала 22 балла в 10 турах квалификации ЧМ.
    • Команда финишировала второй в отборочной группе, уступив Хорватии 1 очко.
    • 26 ноября россияне узнают своих соперников по мартовским стыковым матчам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11353

      Cleaner 22 минуты назад

      Отбор не провален только в одном случае - если команда ПРОШЛА на ЧМ. В остальных случаях отбор считается ПРОВАЛЕННЫМ. Тут вариантов нет.

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