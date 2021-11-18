Романцев: «Не считаю, что сборная России провалила отбор ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился мнением о результатах национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022.

– Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место.

Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар. Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил.

Так оно и произошло. И, как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, об отсутствии прежней мощи.

Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.

– Что вы имеете в виду?

– То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу.

Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях.