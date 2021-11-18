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  • Бут: «Меня приглашали в «Спартак» на место дисквалифицированного Титова, но я отказался»

Бут: «Меня приглашали в «Спартак» на место дисквалифицированного Титова, но я отказался»

18 ноября 2021, 20:54
2

Бывший полузащитник сборной России Владимир Бут рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Спартак».

«Скала в меня верил. Мог бы поездить с ним – везде звал за собой! В «Бешикташ» пришeл – стал чемпионом, потом – на Украине с «Шахтeром». Только в «Спартаке» не сложилось.

Скала приглашал меня на место дисквалифицированного Титова, но тогда я отказался. А когда летом я сам перезвонил: «Давай к тебе приеду», он сказал: «Поздно, «Лукойл» выкупил клуб у Червиченко, и я больше не могу брать новых игроков – сам до зимы работаю и ухожу». В итоге даже до конца сезона не доработал – уволили.

От второго приглашения в «Спартак» меня отговорила супруга. Мать моих детей – иностранка, выросла в Европе. Упрашивала не ехать в Россию. У нас только родился сын Брэндон, и нам было спокойнее остаться в Европе», – сказал Бут.

  • С 1995 по 2005 год хавбек выступал за немецкие клубы.
  • С дортмундской «Боруссией» он дважды выигрывал Бундеслигу и один раз Лигу чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бут Владимир
Комментарии (2)
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Hektor 84
1637269816
Зря тогда Невио Скала уволили. С ним Спартак вернул бы чемпионство.
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zigbert
1637306614
Ничего необычного. Значит не судьба.
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