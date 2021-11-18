Бут: «Меня приглашали в «Спартак» на место дисквалифицированного Титова, но я отказался»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Бут рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Спартак».

«Скала в меня верил. Мог бы поездить с ним – везде звал за собой! В «Бешикташ» пришeл – стал чемпионом, потом – на Украине с «Шахтeром». Только в «Спартаке» не сложилось.

Скала приглашал меня на место дисквалифицированного Титова, но тогда я отказался. А когда летом я сам перезвонил: «Давай к тебе приеду», он сказал: «Поздно, «Лукойл» выкупил клуб у Червиченко, и я больше не могу брать новых игроков – сам до зимы работаю и ухожу». В итоге даже до конца сезона не доработал – уволили.

От второго приглашения в «Спартак» меня отговорила супруга. Мать моих детей – иностранка, выросла в Европе. Упрашивала не ехать в Россию. У нас только родился сын Брэндон, и нам было спокойнее остаться в Европе», – сказал Бут.