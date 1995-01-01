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    «Балтика»: «Не ведeм переговоры со «Спартаком» по трансферу Бориско»

    Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал информацию о том, что переговоры о переходе вратаря Максима Бориско в «Спартак» находятся на грани срыва.

    «Мы не ведeм никаких переговоров со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско», – сказал Ибрагимов.

    • В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».
    • Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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