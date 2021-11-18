«Балтика»: «Не ведeм переговоры со «Спартаком» по трансферу Бориско»

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал информацию о том, что переговоры о переходе вратаря Максима Бориско в «Спартак» находятся на грани срыва.

«Мы не ведeм никаких переговоров со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско», – сказал Ибрагимов.

В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».

Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»