«Балтика»: «Не ведeм переговоры со «Спартаком» по трансферу Бориско»

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов прокомментировал информацию о том, что переговоры о переходе вратаря Максима Бориско в «Спартак» находятся на грани срыва.
«Мы не ведeм никаких переговоров со «Спартаком» по трансферу вратаря Бориско», – сказал Ибрагимов.
- В текущем сезоне 21-летний голкипер пропустил 10 голов в 14 матчах за «Балтику».
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную России. Все – на ноль.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
Вратарь «Балтики» Бориско: «Через 2-3 года вы увидите меня в сборной России»
Источник: «Чемпионат»