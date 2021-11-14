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    «Вильярреал» интересуется Кварацхелией

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Испании, пишет Fichajes.

    По информации источника, на 20-летнего футболиста претендует «Вильярреал».

    Сообщалось, что интерес к грузину не утратил «Милан».

    • В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Fichajes

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      Cleaner 1 час назад

      Так и будет до 30 лет ходить в претендентах. А в 30 скажет, что поздно теперь ехать в Европу...

      0
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      Рейтинг: -121

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Если не дурак не пойдет на понижение

      0
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      Рейтинг: +11160

      Cleaner > СуперПАВ9 1 час назад

      Вот предположим, Вы зарабатываете на своей работе 200 тысяч. В маленьком городке в провинции. И Вас приглашают в крутую компанию в столицу. На ту же должность. Но с зарплатой в 50 тысяч. Типа, если Вы себя хорошо покажете, мы Вам ПОТОМ будем платить 300 тысяч. Что решите?

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