«Вильярреал» интересуется Кварацхелией

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Испании, пишет Fichajes.
По информации источника, на 20-летнего футболиста претендует «Вильярреал».
Сообщалось, что интерес к грузину не утратил «Милан».
- В текущем сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: Fichajes
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