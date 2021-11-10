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    The Athletic: Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» тяжелую пищу, кетчуп и майонез

    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте внес изменения в рацион футболистов лондонского клуба. Тренер прямо сказал некоторым игрокам, что у них есть лишний вес.

    По информации The Athletic, 52-летний итальянец запретил кетчуп и майонез, а также попросил убрать из клубного меню тяжелую пищу и сэндвичи. Он рекомендовал игрокам есть больше фруктов.

    Футболистам «Тоттенхэма» также будут давать меньше фруктового сока, а в блюда будет добавляться минимум подсолнечного и сливочного масла.

    • Конте на прошлой неделе сменил Нуну.
    • В дебютном матче итальянца «Тоттенхэм» в Лиге конференций победил «Витесс».
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 9-м.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +54040

      portero 1 час назад

      Ну х.з. должен быть индивидуальный подход, когда всем прописывают одно лекарство это дурь, что хорошо одному для другого смерть...

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      Рейтинг: +417

      jek718875 1 час назад

      Ээээ,так дело не пойдёт, сольют они КОНТЕ, они привыкли жрать и пить без меры

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