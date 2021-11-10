The Athletic: Конте запретил игрокам «Тоттенхэма» тяжелую пищу, кетчуп и майонез

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте внес изменения в рацион футболистов лондонского клуба. Тренер прямо сказал некоторым игрокам, что у них есть лишний вес.

По информации The Athletic, 52-летний итальянец запретил кетчуп и майонез, а также попросил убрать из клубного меню тяжелую пищу и сэндвичи. Он рекомендовал игрокам есть больше фруктов.

Футболистам «Тоттенхэма» также будут давать меньше фруктового сока, а в блюда будет добавляться минимум подсолнечного и сливочного масла.