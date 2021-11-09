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  • «РБ-Спорт»: «Краснодар», «Рубин» и «Урал» интересуются лучшим бомбардиром ФНЛ Юшиным

«РБ-Спорт»: «Краснодар», «Рубин» и «Урал» интересуются лучшим бомбардиром ФНЛ Юшиным

9 ноября 2021, 11:28
6

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «РБ-Спорт», лучшим бомбардиром ФНЛ интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В контракте 26-летнего футболиста с клубом прописаны отступные в размере 10 миллионов рублей.

Вероятность трансфера этой зимой очень велика. Фаворитом в борьбе за игрока выступает «Урал», где Юшин, с большой долей вероятности, будет играть в основе.

  • Юшин забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче ФНЛ.
  • Его контракт с «Нефтехимиком» истекает летом 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Краснодар Рубин Урал Нефтехимик Юшин Александр
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1636449786
История с лучшим бомбардиром ФНЛ повторяется ежегодно но никто толком в РПЛ так и не заиграл.
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bnk09
1636451833
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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El_Chori
1636458655
А зачем? Чтобы опять потом в Динамо его слить?
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paracetamol
1636467905
Неплохая результативность. Все нападение Урала отдыхает!
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vmonomah17
1636469688
Все лучшие бомбардиры фнл потом растворялись в рпл
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