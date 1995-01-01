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    «РБ-Спорт»: «Краснодар», «Рубин» и «Урал» интересуются лучшим бомбардиром ФНЛ Юшиным

    Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации «РБ-Спорт», лучшим бомбардиром ФНЛ интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В контракте 26-летнего футболиста с клубом прописаны отступные в размере 10 миллионов рублей.

    Вероятность трансфера этой зимой очень велика. Фаворитом в борьбе за игрока выступает «Урал», где Юшин, с большой долей вероятности, будет играть в основе.

    • Юшин забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче ФНЛ.
    • Его контракт с «Нефтехимиком» истекает летом 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      bnk09 11 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +654

      talgatnurzhanov2006 45 минут назад

      История с лучшим бомбардиром ФНЛ повторяется ежегодно но никто толком в РПЛ так и не заиграл.

      1
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      Рейтинг: +573

      dragoon000320 55 минут назад

      понимаю Урал, Рубин, но Краснодару зачем это полено из ФНЛ. Как не могут клубы понять, что один год хорошей статистики из ФНЛ вообще не показатель уровня игрока (который в прошлом году в 25 матчах 5 голов забил!), взять к примеру всяких Портнягиных, Мухаметшиных и т.д.

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