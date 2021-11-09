«РБ-Спорт»: «Краснодар», «Рубин» и «Урал» интересуются лучшим бомбардиром ФНЛ Юшиным

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации «РБ-Спорт», лучшим бомбардиром ФНЛ интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В контракте 26-летнего футболиста с клубом прописаны отступные в размере 10 миллионов рублей.

Вероятность трансфера этой зимой очень велика. Фаворитом в борьбе за игрока выступает «Урал», где Юшин, с большой долей вероятности, будет играть в основе.