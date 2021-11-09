«РБ-Спорт»: «Краснодар», «Рубин» и «Урал» интересуются лучшим бомбардиром ФНЛ Юшиным

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации «РБ-Спорт», лучшим бомбардиром ФНЛ интересуются «Краснодар», «Рубин» и «Урал». В контракте 26-летнего футболиста с клубом прописаны отступные в размере 10 миллионов рублей.
Вероятность трансфера этой зимой очень велика. Фаворитом в борьбе за игрока выступает «Урал», где Юшин, с большой долей вероятности, будет играть в основе.
- Юшин забил 16 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче ФНЛ.
- Его контракт с «Нефтехимиком» истекает летом 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
Источник: «РБ-Спорт»