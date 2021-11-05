Mundo Deportivo: «Барселона» не будет платить компенсацию за Хави

В «Барселоне» опровергли договоренность с «Аль-Саддом» по поводу перехода главного тренера Хави на работу в каталонский клуб.

Ранее катарцы сообщили, что отпускают 41-летнего специалиста и получат за это денежную компенсацию.

Однако источники Mundo Deportivo в «Барсе» эту информацию отрицают, поскольку клуб не собирается платить отступные за тренера.