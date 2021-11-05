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    Mundo Deportivo: «Барселона» не будет платить компенсацию за Хави

    В «Барселоне» опровергли договоренность с «Аль-Саддом» по поводу перехода главного тренера Хави на работу в каталонский клуб.

    Ранее катарцы сообщили, что отпускают 41-летнего специалиста и получат за это денежную компенсацию.

    Однако источники Mundo Deportivo в «Барсе» эту информацию отрицают, поскольку клуб не собирается платить отступные за тренера.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • За 2,5 года тренерской карьеры он выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
    • Испанец должен заменить уволенного Рональда Кумана.

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    Источник: Mundo Deportivo

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