Sport.es: Хави обсудит уход в «Барселону» с владельцем «Аль-Садда». Лапорта не приехал на переговоры

Делегация «Барселоны» проводит в Катаре переговоры с «Аль-Саддом» об уходе Хави.

На переговоры с катарским клубом не прилетел президент «Барсы» Жоан Лапорта. Вместо него с владельцем «Аль-Садда» встретится лично Хави, который сообщит ему о желании уйти в «Барселону».

Испанец заменит уволенного Рональда Кумана .

. Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.

В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»