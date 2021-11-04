Sport.es: Хави обсудит уход в «Барселону» с владельцем «Аль-Садда». Лапорта не приехал на переговоры

Делегация «Барселоны» проводит в Катаре переговоры с «Аль-Саддом» об уходе Хави.
На переговоры с катарским клубом не прилетел президент «Барсы» Жоан Лапорта. Вместо него с владельцем «Аль-Садда» встретится лично Хави, который сообщит ему о желании уйти в «Барселону».
- Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.
- Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
- В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».
Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»
Источник: Sport.es