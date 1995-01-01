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    Sport.es: Хави обсудит уход в «Барселону» с владельцем «Аль-Садда». Лапорта не приехал на переговоры

    Делегация «Барселоны» проводит в Катаре переговоры с «Аль-Саддом» об уходе Хави.

    На переговоры с катарским клубом не прилетел президент «Барсы» Жоан Лапорта. Вместо него с владельцем «Аль-Садда» встретится лично Хави, который сообщит ему о желании уйти в «Барселону».

    • Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
    • В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

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    Источник: Sport.es

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