Голы Роналду, Бензема и Левандовски номинированы на звание лучшего в четвертом туре ЛЧ

Я б отдал лучшего игрока всем игрокам Баварии, Дэвису, Лёве, гнабри , кимих, да всем
УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
На награду претендуют четыре футболиста:
- Роберт Левандовски («Бавария») – в ворота «Бенфики» (5:2);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – в ворота «Аталанты» (2:2);
- Карим Бензема («Реал») – в ворота «Шахтера» (2:1);
- Лукас Нмеча («Вольфсбург») – в ворота «Зальцбурга» (2:1).
Who are you voting for? #UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021