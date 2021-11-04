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    Голы Роналду, Бензема и Левандовски номинированы на звание лучшего в четвертом туре ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На награду претендуют четыре футболиста:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2428

      BlackMurder 1 минуту назад

      Я б отдал лучшего игрока всем игрокам Баварии, Дэвису, Лёве, гнабри , кимих, да всем

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