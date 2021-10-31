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    Серия А. «Наполи» обыграл «Салернитану». У команды Спаллетти 10 побед в 11 матчах

    «Наполи» на выезде с минимальным счетом победил «Салернитану» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник Петр Зелински.

    Команда Лучано Спаллетти набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице. У клуба 10 побед в 11 матчах Серии А.

    Италия. Серия А. 11-й тур

    Салернитана – Наполи – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Зелински, 61.

    Удаления: Кастанос, 70 – Кулибали, 77.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    31.10.2021 22:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3400

      raritet 37 минут назад

      Болею за лысого. Конечно в Серии А не так просто стать чемпионом , но при сложившихся обстоятельствах, Лучано может и привести Наполи к чемпионству.

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      Рейтинг: +342

      I'll be back 55 минут назад

      ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ
      Спартак обыграл Наполи, значит он чемпион Серия А.

      0
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      Рейтинг: +26

      Бомж Болотный 1 час назад

      Спаллетти недавно в Питер приезжал - видимо консультировался у Богданыча и на всякий случай договаривался о месте второго тренера по старой памяти

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      Рейтинг: +1108

      БОМЖАРНИК > Бомж Болотный 1 час назад

      Да в бомжарник все хотят попасть,кормушка там серьезная))

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      Рейтинг: +1108

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Помойка отскочила)))

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