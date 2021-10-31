Серия А. «Наполи» обыграл «Салернитану». У команды Спаллетти 10 побед в 11 матчах

«Наполи» на выезде с минимальным счетом победил «Салернитану» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник Петр Зелински.

Команда Лучано Спаллетти набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице. У клуба 10 побед в 11 матчах Серии А.

Италия. Серия А. 11-й тур

Салернитана – Наполи – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зелински, 61.

Удаления: Кастанос, 70 – Кулибали, 77.

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